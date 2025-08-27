Ванат покидает Динамо: испанская Жирона покупает форварда за 17 млн евро

Владислав Ванат. Фото: "Динамо" Киев

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы между "Динамо" и "Маккаби" Тель-Авив не сыграет нападающий киевлян Владислав Ванат. Неожиданное отсутствие футболиста совпало со слухами о его трансфере в испанскую "Жирону".

По информации паблика "Инсайды от Пасечника 2.0", вскоре Ванат станет игроком "Жироны".

Реклама

Читайте также:

Владислав Ванат в матче против "Вереса". Фото: "Динамо" Киев

Суркис отпустил Ваната в Испанию

Источник сообщил, что в Сербии против "Маккаби" Тель-Авив (1:3) Ванат провел свой последний матч за "Динамо". Далее он поедет играть в "Жирону", которая купит его за 17 млн евро плюс бонусы. Ранее братья Суркисы хотели за игрока 20 млн евро, но удалось сойтись на меньшей сумме и бонусах.

Отмечается, что президент "Динамо" Игорь Суркис, учитывая желание 23-летнего форварда покинуть команду, принял предложение каталонцев. На это решение также повлиял Андрей Ярмоленко, чья поддержка сыграла ключевую роль.

Ожидается, что Ванат подпишет контракт с "Жироной" на пять лет.

Источник добавил, что это не последний трансфер на выход из клуба до конца трансферного окна.

Напомним, житомирское "Полесье" подпишет свободных агентов с большим опытом работы.

У киевского "Динамо" очень малые шансы остаться в Лиге Европы, но они есть — где и когда смотреть ответный матч против "Маккаби".

Стали известны детали конфликта Ильи Забарного и Матвея Сафонова в "ПСЖ".