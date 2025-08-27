Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В ближайшее время Динамо продаст Ваната — известна сумма сделки

В ближайшее время Динамо продаст Ваната — известна сумма сделки

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 23:29
Ванат покидает Динамо: испанская Жирона покупает форварда за 17 млн евро
Владислав Ванат. Фото: "Динамо" Киев

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы между "Динамо" и "Маккаби" Тель-Авив не сыграет нападающий киевлян Владислав Ванат. Неожиданное отсутствие футболиста совпало со слухами о его трансфере в испанскую "Жирону".

По информации паблика "Инсайды от Пасечника 2.0", вскоре Ванат станет игроком "Жироны".

Реклама
Читайте также:
Владислав Ванат
Владислав Ванат в матче против "Вереса". Фото: "Динамо" Киев

Суркис отпустил Ваната в Испанию

Источник сообщил, что в Сербии против "Маккаби" Тель-Авив (1:3) Ванат провел свой последний матч за "Динамо". Далее он поедет играть в "Жирону", которая купит его за 17 млн евро плюс бонусы. Ранее братья Суркисы хотели за игрока 20 млн евро, но удалось сойтись на меньшей сумме и бонусах.

Отмечается, что президент "Динамо" Игорь Суркис, учитывая желание 23-летнего форварда покинуть команду, принял предложение каталонцев. На это решение также повлиял Андрей Ярмоленко, чья поддержка сыграла ключевую роль.

Ожидается, что Ванат подпишет контракт с "Жироной" на пять лет.
Источник добавил, что это не последний трансфер на выход из клуба до конца трансферного окна.

Напомним, житомирское "Полесье" подпишет свободных агентов с большим опытом работы.

У киевского "Динамо" очень малые шансы остаться в Лиге Европы, но они есть — где и когда смотреть ответный матч против "Маккаби".

Стали известны детали конфликта Ильи Забарного и Матвея Сафонова в "ПСЖ".

футбол Динамо Футбол трансферы Владислав Ванат Жирона
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации