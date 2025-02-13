Миколенко шокував реакцією на результат матчу з Ліверпулем

Найемоційніша реакція Миколенка на гол Ліверпулю — відео
У перенесеному матчі 15-го туру АПЛ "Евертон" вдома зіграв в дербі з "Ліверпулем". Матч завершився нічиєю з рахунком 2:2.
Гравці "Евертона" зрівняли рахунок на останній доданій хвилині матчу, передав портал Новини.LIVE.
Миколенко шокував реакцією
Гольова атака "Евертона" почалася з Віталія Миколенка, який на лівому фланзі підібрав м’яч після відскоку та подав у штрафний майданчик. Партнер скинув м’яч на Джеймса Тарковські й він розстріляв ворота.
Після голу Миколенко впав на коліна, кричав в усі груди та бив руками по газону. Подібна реакція відразу привернула реакцію як фанатів клубу, так й звичайних користувачів соцмереж.
Завдяки здобутому очку "Евертон" піднявся на 15 місце в турнірній таблиці. Наразі команда на десять балів випереджає зону вильоту. Від зони єврокубків команда відстає на 13 балів.
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