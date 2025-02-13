Евертон врятувався на останній хвилині матчу з Ліверпулем

Гравці "Евертона" святкують. Фото: Reuters

В АПЛ "Евертон" та "Ліверпуль" зіграли перенесений матч 15-го туру. З перших хвилин на поле вийшов український лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко.

Матч завершився внічию, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Іриски" краще почали матч та забили на 11-й хвилині зусиллями Бету.

Після пропущеного голу "Ліверпуль" активізувався та вже через п’ять хвилин відновив паритет.

"Ліверпуль" знову забив на 73-й хвилині. Салах вдало зіграв на добиванні після свого ж удару.

Матч йшов до перемоги "Ліверпуля", але на останній восьмій компенсованій хвилині "Евертон" забив. Миколенко подав з лівого флангу, партнер скинув м’яч на дальню штангу, де Тарковські зрівняв рахунок.

Зазначимо, що це був останній матч "Евертона" на "Гудісон Парк", оскільки команда переїздить на новий стадіон.

"Евертон" — "Ліверпуль" — 2:2

Голи: Бету, 11, Тарковські, 98 — Мак Аллістер, 16, Салах, 73

"Евертон": Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гарнер (Янг, 87), Гує (Алькарас, 77) — Ліндстрем (Іроегбунам, 77), Дукуре, Ндіає (Гаррісон, 26) — Бету

"Ліверпуль": Бекер — Бредлі (Александер-Арнольд, 61), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 69) — Гравенберх (Джонс, 61), Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Гакпо (Нуньєс, 69) — Діас (Жота, 87)

Попередження: Ліндстрем, Гує, Дукуре — Робертсон, Бредлі, Джонс

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