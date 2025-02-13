Эвертон спасся на последней минуте матча с Ливерпулем

Игроки "Эвертона" празднуют. Фото: Reuters

В АПЛ "Эвертон" и "Ливерпуль" сыграли перенесенный матч 15-го тура. С первых минут на поле вышел украинский левый защитник "ирисок" Виталий Миколенко.

Матч завершился вничью, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Эвертон" — "Ливерпуль"

"Ириски" лучше начали матч и забили на 11-й минуте усилиями Бету.

После пропущенного гола "Ливерпуль" активизировался и уже через пять минут восстановил паритет.

"Ливерпуль" снова забил на 73-й минуте. Салах удачно сыграл на добивании после своего же удара.

Матч шел к победе "Ливерпуля", но на последней восьмой компенсированной минуте "Эвертон" забил. Миколенко подал с левого фланга, партнер сбросил мяч на дальнюю штангу, где Тарковски сравнял счет.

Отметим, что это был последний матч "Эвертона" на "Гудисон Парк", поскольку команда переезжает на новый стадион.

"Эвертон" — "Ливерпуль" — 2:2

Голы: Бету, 11, Тарковски, 98 — Мак Аллистер, 16, Салах, 73

"Эвертон": Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брентвейт, Миколенко — Гарнер (Янг, 87), Гуйе (Алькарас, 77) — Линдстрем (Ироегбунам, 77), Дукуре, Ндиайе (Гаррисон, 26) — Бету

"Ливерпуль": Бекер — Брэдли (Александер-Арнольд, 61), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 69) — Гравенберх (Джонс, 61), Мак Аллистер — Салах, Собослаи, Гакпо (Нуньес, 69) - Диас (Жота, 87)

Предупреждения: Линдстрем, Гуйе, Дукуре — Робертсон, Брэдли, Джонс

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