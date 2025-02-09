Миколенко пропустил прошлую игру Эвертона — известна причина

Виталий Миколенко и другие игроки "Эвертона". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

В Англии на днях проходят матчи очередной стадии Кубка страны. В поединках принимают участие и команды украинцев.

Украинский защитник Виталий Миколенко пропустил поединок "Эвертона" в Кубке Англии, который закончился поражением для "Борнмута" со счетом 0:2, сообщает пресс-служба клуба.

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Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес во время матча. Фото: REUTERS/Peter Powell

Почему Миколенко не играл

Наставник "Эвертона" Дэвид Мойес после матча с "Борнмутом" объяснил, что у Виталия Миколенко были проблемы с икроножной мышцей.

По его словам, украинец почувствовал дискомфорт перед матчем.

"Мне надо подождать и посмотреть. Сегодня утром он почувствовал дискомфорт в икроножной мышце, и мы решили быть немного осторожными сегодня и не стали рисковать им", — сказал Мойес.

В этом сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Эвертон" 23 поединка во всех турнирах, отметился одной голевой передачей.

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