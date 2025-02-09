Миколенко пропустив минулу гру Евертона — відома причина

Тренер Евертона пояснив, чому Миколенко пропустив минулу гру
В Англії цими днями проходять матчі чергової стадії Кубку країни. У поєдинках беруть участь і команди українців.
Український захисник Віталій Миколенко пропустив поєдинок "Евертона" у Кубку Англії, який закінчився поразкою для "Борнмута" з рахунком 0:2, повідомляє пресслужба клубу.
Головний тренер команди після гри пояснив, у чому була причина. Як виявилося, справа не у грі футболіста.
Чому Миколенко не грав
Наставник "Евертона" Девід Моєс після матчу з "Борнмутом" пояснив, що у Віталія Миколенка були проблеми з литковим м'язом.
За його словами, українець відчув дискомфорт перед матчем.
"Мені треба почекати і подивитися. Сьогодні вранці він відчув дискомфорт у литковому м’язі, і ми вирішили бути трохи обережними сьогодні і не стали ризикувати ним", — сказав Моєс.
Цього сезону Віталій Миколенко зіграв за "Евертон" 23 поєдинки у всіх турнірах, відзначився однією гольовою передачею.
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