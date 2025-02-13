Миколенко шокировал реакцией на результат матча с Ливерпулем

Виталий Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

В перенесенном матче 15-го тура АПЛ "Эвертон" дома сыграл в дерби с "Ливерпулем". Матч завершился ничьей со счетом 2:2.

Игроки "Эвертона" сравняли счет на последней добавленной минуте матча, передал портал Новини.LIVE.

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Миколенко шокировал реакцией

Голевая атака "Эвертона" началась с Виталия Миколенко, который на левом фланге подобрал мяч после отскока и подал в штрафную площадь. Партнер сбросил мяч на Джеймса Тарковски и он расстрелял ворота.

После гола Миколенко упал на колени, кричал во всю грудь и бил руками по газону. Подобная реакция сразу привлекла внимание фанатов клуба, так и обычных пользователей соцсетей.

Благодаря добытому очку "Эвертон" поднялся на 15 место в турнирной таблице. Сейчас команда на десять баллов опережает зону вылета. От зоны еврокубков команда отстает на 13 баллов.

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