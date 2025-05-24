Наполі став чемпіоном Італії, Мактоміней — MVP Серії А

"Наполі" — чемпіони Серії А сезону 2024/2025. Фото: Reuters/Remo Casilli

"Наполі" став чемпіоном Італії сезону 2024/2025, перемігши у вирішальному матчі "Кальярі" з рахунком 2:0. Команда Антоніо Конте впевнено пройшла дистанцію чемпіонату й оформила титул в останньому турі.

Ключовим героєм зустрічі став шотландський півзахисник Скотт Мактоміней, який відкрив рахунок ударом через себе на 42-й хвилині, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На 51-й хвилині перевагу "Наполі" закріпив Ромелу Лукаку, реалізувавши вихід віч-на-віч. Навіть перемога "Інтера" в паралельному матчі не змінила підсумок — неаполітанці зберегли лідерство і фінішували з відривом в одне очко.

Мактоміней визнаний найкращим гравцем сезону

Скотт Мактоміней, який перебрався до Неаполя з "Манчестер Юнайтед" минулого літа, провів видатний сезон: 12 голів, 6 асистів у 34 матчах Серії А. Його визнали найкращим гравцем сезону. У Неаполі він отримав прізвисько McFratm — "брат Мактоміней".

Антоніо Конте — чемпіон Італії. Знову. Фото: Reuters/Remo Casilli

Цей чемпіонський титул став для "Наполі" четвертим в історії та другим за останні три роки. Антоніо Конте виграв Серію А з третім клубом у кар'єрі та вписав себе в історію команди з півдня Італії.

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