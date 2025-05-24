Наполи стал чемпионом Италии, Мактоминей — MVP Серии А

"Наполи" — чемпионы Серии А сезона 2024/2025. Фото: Reuters/Remo Casilli

"Наполи" стал чемпионом Италии сезона 2024/2025, победив в решающем матче "Кальяри" со счетом 2:0. Команда Антонио Конте уверенно прошла дистанцию чемпионата и оформила титул в последнем туре.

Ключевым героем встречи стал шотландский полузащитник Скотт Мактоминей, который открыл счет ударом через себя на 42-й минуте, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

На 51-й минуте преимущество "Наполи" закрепил Ромелу Лукаку, реализовав выход один на один. Даже победа "Интера" в параллельном матче не изменила итог — неаполитанцы сохранили лидерство и финишировали с отрывом в одно очко.

Мактоминей признан лучшим игроком сезона

Скотт Мактоминей, перебравшийся в Неаполь из "Манчестер Юнайтед" прошлым летом, провел выдающийся сезон: 12 голов, 6 ассистов в 34 матчах Серии А. Его признали лучшим игроком сезона. В Неаполе он получил прозвище McFratm — "брат Мактоминей".

Антонио Конте — чемпион Италии. Снова. Фото: Reuters/Remo Casilli

Этот чемпионский титул стал для "Наполи" четвертым в истории и вторым за последние три года. Антонио Конте выиграл Серию А с третьим клубом в карьере и вписал себя в историю команды с юга Италии.

Напомним, в "Аль-Насре" трогательно провели Криштиану Роналду, который возвращается в Европу.

"Шахтер" не сможет сыграть оптимальным составом в последнем туре УПЛ, часть игроков покинули клуб.

Лондонский "Арсенал" готовится к рекордному трансферу в своей истории, в команду придет новый форвард.