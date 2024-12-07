Наречена гравця збірної України витратила величезні гроші на сумку

Кирило Фесюн та його наречена Анастасія Іллєнко. Фото: instagram.com/ilienkonastiia/

Голкіпер молодіжної збірної України Кирило Фесюн продовжує працювати на тренуваннях донецького "Шахтаря", а вільний час проводить зі своєю нареченою.

Анастасія Іллєнко рідко публікує фотографії на своїй сторінці у соціальній мережі, але знайшла привід, щоб зробити виняток.

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Анастасія Іллєнко з новою сумочкою. Фото: instagram.com/ilienkonastiia/

Що відомо про Фесюна

Вихованець чернігівського футболу розпочав кар'єру в УПЛ у складі полтавської "Ворскли". Воротарська лінія команди у 2020 році була добре укомплектована, тому воротар вирушив до "Колоса". Саме там він заявив про себе на всю країну.

Анастасія Іллєнко на фотосесії. Фото: instagram.com/ilienkonastiia/

Ще 2021 року Фесюн отримав перший виклик до молодіжної збірної України Влітку 2024 року донецький "Шахтар" заплатив за голкіпера 3 млн євро.

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