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Наречена гравця Шахтаря потратила шалені гроші, щоб усіх вразити

7 грудня 2024 17:03
Станіслав Костюк - Редактор
Наречена гравця збірної України витратила величезні гроші на сумку
Кирило Фесюн та його наречена Анастасія Іллєнко. Фото: instagram.com/ilienkonastiia/
Станіслав Костюк - Редактор

Голкіпер молодіжної збірної України Кирило Фесюн продовжує працювати на тренуваннях донецького "Шахтаря", а вільний час проводить зі своєю нареченою.

Анастасія Іллєнко рідко публікує фотографії на своїй сторінці у соціальній мережі, але знайшла привід, щоб зробити виняток.

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Анастасія Іллєнко поділилася з передплатниками своїм захопленням. Слабкістю дівчини виявилися сумочки модних брендів. Нещодавно вона похвалилася новою покупкою, якою виявилася сумка від Yves Saint Laurent. Вартість такого аксесуара коливається близько 110 тисяч гривень.

Анастасія Іллєнко
Анастасія Іллєнко з новою сумочкою. Фото: instagram.com/ilienkonastiia/

Що відомо про Фесюна

Вихованець чернігівського футболу розпочав кар'єру в УПЛ у складі полтавської "Ворскли". Воротарська лінія команди у 2020 році була добре укомплектована, тому воротар вирушив до "Колоса". Саме там він заявив про себе на всю країну.

Анастасія Іллєнко
Анастасія Іллєнко на фотосесії. Фото: instagram.com/ilienkonastiia/

Ще 2021 року Фесюн отримав перший виклик до молодіжної збірної України Влітку 2024 року донецький "Шахтар" заплатив за голкіпера 3 млн євро.

Нагадаємо, Ф'юрі вирішив змінити суперника незадовго до бою, на який глядачі вже почали розкуповувати квитки.

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спорт футбол ФК Шахтар дружини футболістів Кирило Фесюн

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