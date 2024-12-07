Невеста игрока сборной Украины потратила огромные деньги на сумку

Кирилл Фесюн и его невеста Анастасия Ильенко. Фото: instagram.com/ilienkonastiia/

Голкипер молодежной сборной Украины Кирилл Фесюн продолжает работать на тренировках донецкого "Шахтера", а свободное время проводит со своей невестой.

Анастасия Ильенко редко публикует фотографии на своей странице в социальной сети, но нашла повод, чтобы сделать исключение.

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Анастасия Ильенко с новой сумочкой. Фото: instagram.com/ilienkonastiia/

Что известно о Фесюне

Воспитанник черниговского футбола начал карьеру в УПЛ в составе полтавской "Ворсклы". Вратарская линия команды в 2020 году была хорошо укомплектована, потому вратарь отправился в "Колос". Именно там он и заявил о себе на всю страну.

Анастасия Ильенко на фотосессии. Источник: instagram.com/ilienkonastiia/

Еще в 2021 году Фесюн получил первый вызов в молодежную сборную Украины. Летом 2024 года донецкий "Шахтер" заплатил за голкипера 3 млн евро.

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