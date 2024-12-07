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Невеста игрока Шахтера рассказала, как потратила большую сумму

7 декабря 2024 17:03
Станислав Костюк - Редактор
Невеста игрока сборной Украины потратила огромные деньги на сумку
Кирилл Фесюн и его невеста Анастасия Ильенко. Фото: instagram.com/ilienkonastiia/
Станислав Костюк - Редактор

Голкипер молодежной сборной Украины Кирилл Фесюн продолжает работать на тренировках донецкого "Шахтера", а свободное время проводит со своей невестой. 

Анастасия Ильенко редко публикует фотографии на своей странице в социальной сети, но нашла повод, чтобы сделать исключение. 

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Анастасия Ильенко поделилась с подписчиками своим увлечением. Слабостью девушки оказались сумочки модных брендов. Недавно она похвасталась новой покупкой, которой оказалась сумка от "Yves Saint Laurent". Стоимость такого аксессуара колеблется в районе 110 тысяч гривен. 

Анастасия Ильенко
Анастасия Ильенко с новой сумочкой. Фото: instagram.com/ilienkonastiia/

Что известно о Фесюне 

Воспитанник черниговского футбола начал карьеру в УПЛ в составе полтавской "Ворсклы". Вратарская линия команды в 2020 году была хорошо укомплектована, потому вратарь отправился в "Колос". Именно там он и заявил о себе на всю страну. 

Анастасия Ильенко
Анастасия Ильенко на фотосессии. Источник: instagram.com/ilienkonastiia/

Еще в 2021 году Фесюн получил первый вызов в молодежную сборную Украины. Летом 2024 года донецкий "Шахтер" заплатил за голкипера 3 млн евро. 

Напомним, Фьюри решил сменить соперника незадолго до боя, на который зрители уже начали раскупать билеты. 

Жена мэра Тбилиси Кахабера Каладзе не разделяет риторику политика в адрес Владимира Зеленского и продолжает вести бизнес в Украине. 

Голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин получит шанс перейти в один из самых титулованных клубов Германии. 

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко готовится к трансферу в известную итальянскую команду. 

спорт футбол ФК Шахтер жены футболистов Кирилл Фесюн

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

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