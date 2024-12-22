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Наш козак — Андрій Єрмак відреагував на перемогу Олександра Усика

22 грудня 2024 05:20
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Андрій Єрмак стисло, але емоційно привітав Олександра Усика з перемогою над Тайсоном Ф'юрі
Голова Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив привітання чемпіону світу з боксу Олександру Усику з перемогою над Тайсоном Ф’юрі у поєдинку за титул абсолютного чемпіона. Реакція голови Офісу президента була стислою, але потужною. 

З привітанням можна ознайомитись в Telegram Андрія Єрмака.

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Привітання Олександру Усику від Андрія Єрмака
Привітання Олександру Усику від Андрія Єрмака. Фото: Скриншот

У своєму повідомленні Андрій Єрмак назвав Усика "нашим козаком" та високо оцінив його спортивний результат, подякувавши за бій.

Нагадаємо, що Олександр Усик удруге здолав Тайсона Ф'юрі у 12-раундовому поєдинку. Судді одноголосно визнали перемогу українського боксера з рахунком 118-112.

Раніше ми повідомляли, що легендарний боксер та мер Києва Віталій Кличко теж привітав Олександра Усика з перемогою. 

Українського чемпіона привітав президент України Володимир Зеленський. Не забув привітати боксера і п'ятий президент України Петро Порошенко. 

Андрій Єрмак спорт Олександр Усик бокс Бій Усик — Ф'юрі

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