Андрій Єрмак стисло, але емоційно привітав Олександра Усика з перемогою над Тайсоном Ф'юрі

Голова Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив привітання чемпіону світу з боксу Олександру Усику з перемогою над Тайсоном Ф’юрі у поєдинку за титул абсолютного чемпіона. Реакція голови Офісу президента була стислою, але потужною.

З привітанням можна ознайомитись в Telegram Андрія Єрмака.

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Привітання Олександру Усику від Андрія Єрмака. Фото: Скриншот

У своєму повідомленні Андрій Єрмак назвав Усика "нашим козаком" та високо оцінив його спортивний результат, подякувавши за бій.

Нагадаємо, що Олександр Усик удруге здолав Тайсона Ф'юрі у 12-раундовому поєдинку. Судді одноголосно визнали перемогу українського боксера з рахунком 118-112.

Раніше ми повідомляли, що легендарний боксер та мер Києва Віталій Кличко теж привітав Олександра Усика з перемогою.

Українського чемпіона привітав президент України Володимир Зеленський. Не забув привітати боксера і п'ятий президент України Петро Порошенко.