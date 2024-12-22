Андрей Ермак коротко, но эмоционально поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри

Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил поздравление чемпиону мира по боксу Александру Усику с победой над Тайсоном Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона. Реакция главы Офиса президента была краткой, но мощной.

С поздравлением можно ознакомиться в Telegram Андрея Ермака.

Читайте также:

Как Александра Усика поздравил Андрей Ермак

Поздравление Александру Усику от Андрея Ермака. Фото: Скриншот

В своем сообщении Андрей Ермак назвал Усика "нашим казаком" и высоко оценил его спортивный результат, поблагодарив за бой.

Напомним, что Александр Усик во второй раз одолел Тайсона Фьюри в 12-раундовом поединке. Судьи единогласно сочли победу украинского боксера со счетом 118-112.

Ранее мы сообщали, что легендарный боксер и мэр Киева Виталий Кличко поздравил Александра Усика с победой.

Украинского чемпиона поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Не забыл поздравить боксера и пятый президент Украины Петр Порошенко.