Андрей Ермак коротко, но эмоционально поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри

Наш казак — Андрей Ермак отреагировал на победу Александра Усика
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил поздравление чемпиону мира по боксу Александру Усику с победой над Тайсоном Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона. Реакция главы Офиса президента была краткой, но мощной.
С поздравлением можно ознакомиться в Telegram Андрея Ермака.
Как Александра Усика поздравил Андрей Ермак
В своем сообщении Андрей Ермак назвал Усика "нашим казаком" и высоко оценил его спортивный результат, поблагодарив за бой.
Напомним, что Александр Усик во второй раз одолел Тайсона Фьюри в 12-раундовом поединке. Судьи единогласно сочли победу украинского боксера со счетом 118-112.
Ранее мы сообщали, что легендарный боксер и мэр Киева Виталий Кличко поздравил Александра Усика с победой.
Украинского чемпиона поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Не забыл поздравить боксера и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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