У сім'ї керівника дитячого футболу України виявили бізнес у РФ

Нардеп України Віталій Борт. Фото: УНІАН

В Україні розгорівся резонанс навколо керівництва дитячо-юнацького футболу. Після реформи ДЮФЛ і створення "Національної ліги майбутнього" увагу привернула фігура її президента Віталія Борта. У ЗМІ з'явилася інформація про можливі зв'язки його родини з бізнесом на окупованих територіях.

Також ідеться про сплату податків до бюджету Російської Федерації, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Трибуну".

За даними джерел, компанії, пов'язані з сім'єю Борта, продовжують вести діяльність в умовах окупації. Стверджується, що ці структури платять значні суми податків у РФ. Конкретні обсяги та деталі потребують додаткової перевірки. Однак сама інформація вже викликала суспільний резонанс.

Нові питання до керівництва

Віталія Борта обрали президентом "Національної ліги майбутнього" в жовтні 2025 року. Раніше він очолював ДЮФЛ і вів політичну кар'єру. Його призначення вже викликало дискусії через минуле. Нові дані посилили увагу до його діяльності та оточення.

Офіційної реакції з боку самого Борта або профільних футбольних структур наразі немає. Питання може набути розвитку при підтвердженні інформації або проведенні перевірок. Ситуація відбувається на тлі реформування системи дитячого футболу в Україні. Подальші рішення можуть залежати від реакції спортивних і державних органів.

