Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт

Навколо керівництва дитячого футболу України виник скандал

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 10:19
У сім'ї керівника дитячого футболу України виявили бізнес у РФ
Нардеп України Віталій Борт. Фото: УНІАН

В Україні розгорівся резонанс навколо керівництва дитячо-юнацького футболу. Після реформи ДЮФЛ і створення "Національної ліги майбутнього" увагу привернула фігура її президента Віталія Борта. У ЗМІ з'явилася інформація про можливі зв'язки його родини з бізнесом на окупованих територіях.

Також ідеться про сплату податків до бюджету Російської Федерації, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Трибуну".

За даними джерел, компанії, пов'язані з сім'єю Борта, продовжують вести діяльність в умовах окупації. Стверджується, що ці структури платять значні суми податків у РФ. Конкретні обсяги та деталі потребують додаткової перевірки. Однак сама інформація вже викликала суспільний резонанс.

Нові питання до керівництва

Віталія Борта обрали президентом "Національної ліги майбутнього" в жовтні 2025 року. Раніше він очолював ДЮФЛ і вів політичну кар'єру. Його призначення вже викликало дискусії через минуле. Нові дані посилили увагу до його діяльності та оточення.

Офіційної реакції з боку самого Борта або профільних футбольних структур наразі немає. Питання може набути розвитку при підтвердженні інформації або проведенні перевірок. Ситуація відбувається на тлі реформування системи дитячого футболу в Україні. Подальші рішення можуть залежати від реакції спортивних і державних органів.

Читайте також:

Верховна Рада скандал спорт футбол
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації