У семьи руководителя детского футбола Украины обнаружили бизнес в РФ

Нардеп Украины Виталий Борт. Фото: УНИАН

В Украине разгорелся резонанс вокруг руководства детско-юношеского футбола. После реформы ДЮФЛ и создания "Национальной лиги будущего" внимание привлекла фигура ее президента Виталия Борта. В СМИ появилась информация о возможных связях его семьи с бизнесом на оккупированных территориях.

Речь также идет об уплате налогов в бюджет Российской Федерации, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

По данным источников, компании, связанные с семьей Борта, продолжают вести деятельность в условиях оккупации. Утверждается, что эти структуры платят значительные суммы налогов в РФ. Конкретные объемы и детали требуют дополнительной проверки. Однако сама информация уже вызвала общественный резонанс.

Новые вопросы к руководству

Виталий Борт был избран президентом "Национальной лиги будущего" в октябре 2025 года. Ранее он возглавлял ДЮФЛ и вел политическую карьеру. Его назначение уже вызывало дискуссии из-за прошлого. Новые данные усилили внимание к его деятельности и окружению.

Официальной реакции со стороны самого Борта или профильных футбольных структур на данный момент нет. Вопрос может получить развитие при подтверждении информации или проведении проверок. Ситуация происходит на фоне реформирования системы детского футбола в Украине. Дальнейшие решения могут зависеть от реакции спортивных и государственных органов.

Читайте также:

