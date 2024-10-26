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Названо ТОП-20 найкращих воротарів у світі — Куртуа лише другий

26 жовтня 2024 10:30
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Рейтинг 20 найкращих воротарів світу: Аліссон — перший, Куртуа на другому
Опубліковано рейтинг найкращих голкіперів. Фото: Give Me Sport
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Голкіпера мадридського "Реала" Тібо Куртуа багато вболівальників називають найкращим воротарем у світі. Однак у рейтингах він частіше не перебуває на першому місці.

Британський авторитетний портал Give Me Sport визначив 20 найкращих воротарів у світі.

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Зазначимо, що раніше Куртуа отримав рецидив травми, через яку він 26 жовтня пропустить важливий матч проти "Барселони".

Найкращим голкіпером став бразилець

В оновленому рейтингу лідером став воротар "Ліверпуля" та збірної Бразилії Аліссон Бекер.

На другій позиції опинився бельгієць Тібо Куртуа. А третім став чемпіон світу зі збірною Аргентини, воротар "Астон Вілли" Еміліано Мартінес.

Рейтинг найкращих голкіперів світу
ТОП-20 найкращих голкіперів у світі. Фото: скриншот

Цікаво, що за невідомими параметрами автори рейтингу помістили на четверту позицію голкіпера лондонського "Арсеналу" Давида Райю.

На п'ятому місці опинився колишній найкращий воротар у світі Ян Облак із мадридського "Атлетико".

Лише на шосту позицію помістили голкіпера "Манчестер Сіті" Едерсона. При цьому сьомим став воротар "Манчестер Юнайтед" Андре Онана, якого останні два сезони сильно критикують ЗМІ, уболівальники та експерти.

Німецький ветеран Мануель Ноєр з "Баварії" удостоївся лише десятого місця, а слідом за ним йде Джанлуїджі Доннарума з "ПСЖ".

Нагадаємо, воротар португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін перейде до найкращого клубу Німеччини.

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рейтинг Едерсон футбол Тібо Куртуа Алісон

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10:23 Захоплення землі у Голосіївському парку — суд виніс рішення

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

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10:03 У Львові суд оголосив рішення щодо проросійської партії

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