Рейтинг 20 найкращих воротарів світу: Аліссон — перший, Куртуа на другому

Опубліковано рейтинг найкращих голкіперів. Фото: Give Me Sport

Голкіпера мадридського "Реала" Тібо Куртуа багато вболівальників називають найкращим воротарем у світі. Однак у рейтингах він частіше не перебуває на першому місці.

Британський авторитетний портал Give Me Sport визначив 20 найкращих воротарів у світі.

Читайте також:

Зазначимо, що раніше Куртуа отримав рецидив травми, через яку він 26 жовтня пропустить важливий матч проти "Барселони".

Найкращим голкіпером став бразилець

В оновленому рейтингу лідером став воротар "Ліверпуля" та збірної Бразилії Аліссон Бекер.

На другій позиції опинився бельгієць Тібо Куртуа. А третім став чемпіон світу зі збірною Аргентини, воротар "Астон Вілли" Еміліано Мартінес.

ТОП-20 найкращих голкіперів у світі. Фото: скриншот

Цікаво, що за невідомими параметрами автори рейтингу помістили на четверту позицію голкіпера лондонського "Арсеналу" Давида Райю.

На п'ятому місці опинився колишній найкращий воротар у світі Ян Облак із мадридського "Атлетико".

Лише на шосту позицію помістили голкіпера "Манчестер Сіті" Едерсона. При цьому сьомим став воротар "Манчестер Юнайтед" Андре Онана, якого останні два сезони сильно критикують ЗМІ, уболівальники та експерти.

Німецький ветеран Мануель Ноєр з "Баварії" удостоївся лише десятого місця, а слідом за ним йде Джанлуїджі Доннарума з "ПСЖ".

Нагадаємо, воротар португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін перейде до найкращого клубу Німеччини.

Воротар київського "Динамо" Руслан Нещерет зробив сюрприз для своєї нареченої.

Колишній чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі розповів, що хотів піти з боксу ще до першого бою з Олександром Усиком.