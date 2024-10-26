Рейтинг 20 лучших вратарей мира: Алиссон — первый, Куртуа — второй

Опубликован рейтинг лучших голкиперов. Фото: Give Me Sport

Голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа многие болельщики называют лучшим вратарем в мире. Однако в рейтингах он чаще не находится на первом месте.

Британский авторитетный портал Give Me Sport определил 20 лучших вратарей в мире.

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Отметим, что ранее у Куртуа случился рецидив травмы, из-за которой он 26 октября пропустит важный матч против "Барселоны".

Лучшим голкипером стал бразилец

В обновленном рейтинге лидирующую позицию занял вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон Бекер.

На второй позиции оказался бельгиец Тибо Куртуа. А третьим стал чемпион мира со сборной Аргентины, вратарь "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес.

ТОП-20 лучших голкиперов в мире. Фото: скриншот

Интересно, что по неизвестным параметрам, авторы рейтинга поместили на четвертую позицию голкипера лондонского "Арсенала" Давид Райя.

На пятом месте оказался бывший лучший вратарь в мире Ян Облак из мадридского "Атлетико".

Лишь на шестой позиции оказался голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон. При этом седьмым стал вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана, которого в последние два сезона сильно критикуют СМИ, болельщики и эксперты.

Немецкий ветеран Мануэль Нойер из "Баварии" удостоился лишь десятого места, а следом за ним идет Джанлуиджи Доннарума из "ПСЖ".

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