Рейтинг 20 лучших вратарей мира: Алиссон — первый, Куртуа — второй

Названо ТОП-20 лучших вратарей в мире — Куртуа лишь второй
Голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа многие болельщики называют лучшим вратарем в мире. Однако в рейтингах он чаще не находится на первом месте.
Британский авторитетный портал Give Me Sport определил 20 лучших вратарей в мире.
Отметим, что ранее у Куртуа случился рецидив травмы, из-за которой он 26 октября пропустит важный матч против "Барселоны".
Лучшим голкипером стал бразилец
В обновленном рейтинге лидирующую позицию занял вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон Бекер.
На второй позиции оказался бельгиец Тибо Куртуа. А третьим стал чемпион мира со сборной Аргентины, вратарь "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес.
Интересно, что по неизвестным параметрам, авторы рейтинга поместили на четвертую позицию голкипера лондонского "Арсенала" Давид Райя.
На пятом месте оказался бывший лучший вратарь в мире Ян Облак из мадридского "Атлетико".
Лишь на шестой позиции оказался голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон. При этом седьмым стал вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана, которого в последние два сезона сильно критикуют СМИ, болельщики и эксперты.
Немецкий ветеран Мануэль Нойер из "Баварии" удостоился лишь десятого места, а следом за ним идет Джанлуиджи Доннарума из "ПСЖ".
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