Фанати Наполі влаштували фаєр-шоу та хаос на вулицях на честь Скудетто

Вболівальники "Наполі" на вулицях Неаполя. Фото: Reuters/Yara Nardi

Неаполь охопила буря емоцій. Футбольний клуб "Наполі" став чемпіоном Італії сезону 2024/2025.

Перемога над "Кальярі" (2:0) у заключному турі Серії А перетворила місто на епіцентр нескінченного свята, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Відразу після фінального свистка десятки тисяч фанатів вийшли на вулиці. Пьяцца-дель-Плебішито, центр, набережні — все було залито синьо-білим світлом фаєрів та живої музики.

Вікна машин були відкриті, вікна Марадони — теж. Біля знаменитого муралу із зображенням Дієго фанати підняли прапор чемпіона та влаштували символічне "відкриття вікна" — давню неаполітанську традицію, доступну лише після Скудетто.

Дієго Марадона залишається кумиром Неаполя. Фото: Reuters/Yara Nardi

У Неаполі гудів кожен квартал

Салюти гриміли до самого ранку, а в деяких районах, за повідомленнями італійських ЗМІ, поліція зафіксувала підпал кількох сміттєвих контейнерів та дрібні сутички, але без серйозних наслідків. Більшість фанатів святкували мирно, з піснями, прапорами та обіймами.

Вболівальники "Наполі" заповнили Пьяцца-дель-Плебішито. Фото: Reuters/Piazza del Plebiscito

Четверте Скудетто в історії "Наполі" стало не просто спортивною подією, а мрією наяву для місцевих тіфозі. Антоніо Конте приніс титул, який футболісти команди вибороли в напруженій боротьбі до останнього матчу останнього туру Серії А.

Нагадаємо, приємне божевілля охопило Неаполь одразу після фінального свистка судді Федеріко Ла Пенни.

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