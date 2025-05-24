Фанаты Наполи устроили фаер-шоу и хаос на улицах в честь Скудетто

Болельщики "Наполи" на улицах Неаполя. Фото: Reuters/Yara Nardi

Неаполь охватила буря эмоций. Футбольный клуб "Наполи" стал чемпионом Италии сезона 2024/2025.

Победа над "Кальяри" (2:0) в заключительном туре Серии А превратила город в эпицентр нескончаемого праздника, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сразу после финального свистка десятки тысяч фанатов вышли на улицы. Пьяцца-дель-Плебишито, центр, набережные — все было залито сине-белым светом фаеров и живой музыки.

Окна машин были открыты, окна Марадоны — тоже. У знаменитого мурала с изображением Диего фанаты подняли флаг чемпиона и устроили символическое "открытие окна" — древнюю неаполитанскую традицию, доступную лишь после Скудетто.

Диего Марадона остается кумиром Неаполя. Фото: Reuters/Yara Nardi

В Неаполе гудел каждый квартал

Салюты гремели до самого утра, а в некоторых районах, по сообщениям итальянских СМИ, полиция зафиксировала поджог нескольких мусорных контейнеров и мелкие столкновения, но без серьезных последствий. Большинство фанатов праздновали мирно, с песнями, флагами и объятиями.

Болельщики "Наполи" заполнили Пьяцца-дель-Плебишито. Фото: Reuters/Piazza del Plebiscito

Четвертое Скудетто в истории "Наполи" стало не просто спортивным событием, а мечтой наяву для местных тиффози. Антонио Конте принес титул, который футболисты команды завоевали в напряженной борьбе до последнего матча последнего тура Серии А.

Напомним, приятное безумие охватило Неаполь сразу после финального свистка судьи Федерико Ла Пенны.

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