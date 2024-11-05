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Неймар отримав травму, через яку може завершити кар'єру

5 листопада 2024 09:31
Станіслав Костюк - Редактор
Неймар може довго відновлюватись від своєї нової травми
Неймар на передматчевій розминці. Фото: Reuters/Walid Zain
Станіслав Костюк - Редактор

У рамках Ліги чемпіонів АФК саудівський "Аль-Хіляль" прийняв "Естегляль". Матч завершився перемогою господарів поля, яка виявилася затьмарена травмою бразильця Неймара.

Колишній футболіст "Барселони" лише нещодавно повернувся на поле, нагадує інсайдер Фабріціо Романо.

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"Аль-Хіляль" розгромив суперника з Ліги чемпіонів АФК з рахунком 3:0. Усі три голи забив Александар Митрович. Саудівська команда домінувала на полі, і у другому таймі тренер випустив на поле одну із головних її зірок.

Неймар
Неймар перед грою. Фото: Reuters/Walid Zain

Трагедія Неймара

Бразильський футболіст вийшов на заміну на 58-й хвилині, але незадовго до фінального свистка був змушений залишити поле через травму. Це був другий матч Неймара після відновлення серйозного пошкодження, через який він не грав з жовтня 2023 року.

На лаві запасних Неймар поводився нервово, кидався бутсами й плакав. Емоції бразильця можна зрозуміти, оскільки останнім часом травми заважають його кар'єрі. Медичне обстеження продемонструвало, що 32-річний футболіст зазнав пошкодження задньої поверхні стегна.

Термін відновлення після такої травми триває в середньому чотири тижні. Проте бразилець схильний до м'язових травм, тому його повернення до ладу може затягнутися. Оточення гравця вважає, що він може достроково завершити кар'єру через часті проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін опинився у сфері інтересів одного із грандів АПЛ.

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Неймар травма Бразилія футбол спорт Аль-Хіляль

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