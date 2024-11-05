Неймар може довго відновлюватись від своєї нової травми

Неймар на передматчевій розминці. Фото: Reuters/Walid Zain

У рамках Ліги чемпіонів АФК саудівський "Аль-Хіляль" прийняв "Естегляль". Матч завершився перемогою господарів поля, яка виявилася затьмарена травмою бразильця Неймара.

Колишній футболіст "Барселони" лише нещодавно повернувся на поле, нагадує інсайдер Фабріціо Романо.

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Неймар перед грою. Фото: Reuters/Walid Zain

Трагедія Неймара

Бразильський футболіст вийшов на заміну на 58-й хвилині, але незадовго до фінального свистка був змушений залишити поле через травму. Це був другий матч Неймара після відновлення серйозного пошкодження, через який він не грав з жовтня 2023 року.

На лаві запасних Неймар поводився нервово, кидався бутсами й плакав. Емоції бразильця можна зрозуміти, оскільки останнім часом травми заважають його кар'єрі. Медичне обстеження продемонструвало, що 32-річний футболіст зазнав пошкодження задньої поверхні стегна.

Термін відновлення після такої травми триває в середньому чотири тижні. Проте бразилець схильний до м'язових травм, тому його повернення до ладу може затягнутися. Оточення гравця вважає, що він може достроково завершити кар'єру через часті проблеми зі здоров'ям.

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