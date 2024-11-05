Неймар может долго восстанавливаться от своей новой травмы

Неймар получил травму, из-за которой может завершить карьеру
В рамках Лиги чемпионов АФК саудовский "Аль-Хиляль" принял "Эстегляль". Матч завершился победой хозяев поля, которая оказалась омрачена травмой бразильца Неймара.
Бывший футболист "Барселоны" только недавно вернулся на поле, напоминает инсайдер Фабрицио Романо.
"Аль-Хиляль" разгромил соперника по Лиге чемпионов АФК со счетом 3:0. Все три гола забил Александар Митрович. Саудовская команда доминировала на поле, и во втором тайме тренер выпустил на поле одну из главных ее звезд.
Трагедия Неймара
Бразильский футболист вышел на замену на 58-й минуте, но незадолго до финального свистка был вынужден покинуть поле из-за травмы. Это был второй матч Неймара после восстановления от серьезного повреждения, из-за которого он не играл с октября 2023 года.
На скамейке запасных Неймар вел себя нервно, бросался бутсами и плакал. Эмоции бразильца можно понять, поскольку в последнее время травмы мешают его карьере. Медицинское обследование продемонстрировало, что 32-летний футболист получил повреждение задней поверхности бедра.
Срок восстановления после такой травмы занимает в среднем четыре недели. Однако бразилец склонен к мышечным травмам, так что его возвращение в строй может затянуться. Окружение игрока считает, что он может досрочно завершить карьеру из-за частых проблем со здоровьем.
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