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Неймар получил травму, из-за которой может завершить карьеру

5 ноября 2024 09:31
Станислав Костюк - Редактор
Неймар может долго восстанавливаться от своей новой травмы
Неймар на предматчевой разминке. Фото: Reuters/Walid Zain
Станислав Костюк - Редактор

В рамках Лиги чемпионов АФК саудовский "Аль-Хиляль" принял "Эстегляль". Матч завершился победой хозяев поля, которая оказалась омрачена травмой бразильца Неймара

Бывший футболист "Барселоны" только недавно вернулся на поле, напоминает инсайдер Фабрицио Романо

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"Аль-Хиляль" разгромил соперника по Лиге чемпионов АФК со счетом 3:0. Все три гола забил Александар Митрович. Саудовская команда доминировала на поле, и во втором тайме тренер выпустил на поле одну из главных ее звезд. 

Неймар
Неймар перед игрой. Фото: Reuters/Walid Zain

Трагедия Неймара

Бразильский футболист вышел на замену на 58-й минуте, но незадолго до финального свистка был вынужден покинуть поле из-за травмы. Это был второй матч Неймара после восстановления от серьезного повреждения, из-за которого он не играл с октября 2023 года. 

На скамейке запасных Неймар вел себя нервно, бросался бутсами и плакал. Эмоции бразильца можно понять, поскольку в последнее время травмы мешают его карьере. Медицинское обследование продемонстрировало, что 32-летний футболист получил повреждение задней поверхности бедра. 

Срок восстановления после такой травмы занимает в среднем четыре недели. Однако бразилец склонен к мышечным травмам, так что его возвращение в строй может затянуться. Окружение игрока считает, что он может досрочно завершить карьеру из-за частых проблем со здоровьем. 

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин оказался в сфере интересов одного из грандов АПЛ. 

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Неймар травма Бразилия футбол спорт Аль-Хиляль

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