МЮ курйозно програв Тоттенгему у фіналі Ліги Європи

Сон Хинмін святкує перемогу в Лізі Європи. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Лондонський "Тоттенгем" завершив сезон на мажорній ноті, перервавши 17-річну серію без трофеїв. Команда Анже Постекоглу здобула перемогу у фіналі Ліги Європи, забезпечивши собі місце в наступному розіграші Ліги чемпіонів.

Результат протистояння вирішив лише один гол, але й у "червоних дияволів" був шанс уникнути поразки, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У середу, 21 травня, на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї пройшов фінальний матч Ліги Європи, в якому зустрілися "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед". Поєдинок запам'ятався малою кількістю небезпечних моментів, одним голом і ключовим сейвом біля воріт "шпор", який виявився зовсім не на рахунку воротаря.

Як "Тоттенгем" зумів обіграти "МЮ"

Єдиний гол у матчі був забитий на 42-й хвилині. Після подачі Папе Сарра з флангу м'яч опинився в сітці воріт "Манчестер Юнайтед" після рикошету від Люка Шоу. Попри тиск з боку "Юнайтед" у другому таймі, "шпори" зуміли зберегти перевагу завдяки надійній грі в обороні та ключовим сейвам Гільєрмо Вікаріо.

Педро Порро після голу у ворота "МЮ". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Одним із найбільш вирішальних епізодів став момент у другому таймі, коли захисник Міккі ван де Вен врятував "Тоттенгем" від вірного голу. Він вибив м'яч із лінії воріт у той момент, коли воротар уже був безсилий, і цим зберіг мінімальну перевагу команди.

Перемога у фіналі Ліги Європи стала для "Тоттенгема" першим європейським трофеєм з 1984 року і першим великим трофеєм з 2008 року. Цей успіх також забезпечив команді участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів.

"Тоттенгем" — "Манчестер Юнайтед" — 1:0 (1:0)

Гол: Люк Шоу (автогол), 42

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