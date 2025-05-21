Кейн пояснив, чого чекає від матчу Тоттенгема з МЮ у фіналі Ліги Європи

Гаррі Кейн дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Лондонський "Тоттенгем" готується до фіналу Ліги Європи проти "Манчестер Юнайтед". Для клубу це шанс завоювати перший міжнародний трофей за багато років і завершити сезон на високій ноті.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн уважно стежитиме за поєдинком, повідомляє Sky Sports.

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У середу, 21 травня, о 22:00 за київським часом в іспанській Севільї відбудеться фінал Ліги Європи. Матч пройде на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан", і це буде перша європейська фінальна гра для "шпор" з 2019 року.

Що Кейн сказав про матч "Тоттенгем" — "МЮ"

Нападник "Баварії" дав короткий коментар журналістам під час відпочинку після завершення сезону в Німеччині. За словами Кейна, він досі слідкує за виступами "Тоттенгема" та зберігає теплі стосунки з клубом. Він підкреслив, що в команді у нього залишилися друзі, і він щиро сподівається на їхню перемогу.

"У мене в "Тоттенгемі" залишилися чудові люди — і серед гравців, і серед персоналу. Звичайно, я не можу бути там із ними, але сьогодні я буду їхнім найбільшим фанатом", — сказав форвард.

Гаррі Кейн — найкращий бомбардир Бундесліги. Фото: Reuters/Heiko Becker

Гаррі Кейн виступав за "Тоттенгем" з 2011 по 2023 рік. Він провів 435 матчів, забив 280 голів та віддав 64 результативні передачі. Попри видатну статистику, у складі лондонського клубу він не виграв жодного офіційного трофея.

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