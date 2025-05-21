Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Спорт Кейн звернувся до Тоттенгема перед фіналом Ліги Європи

Кейн звернувся до Тоттенгема перед фіналом Ліги Європи

Ua en ru
Дата публікації: 21 травня 2025 18:01
Кейн пояснив, чого чекає від матчу Тоттенгема з МЮ у фіналі Ліги Європи
Гаррі Кейн дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Лондонський "Тоттенгем" готується до фіналу Ліги Європи проти "Манчестер Юнайтед". Для клубу це шанс завоювати перший міжнародний трофей за багато років і завершити сезон на високій ноті. 

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн уважно стежитиме за поєдинком, повідомляє Sky Sports

Реклама
Читайте також:

У середу, 21 травня, о 22:00 за київським часом в іспанській Севільї відбудеться фінал Ліги Європи. Матч пройде на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан", і це буде перша європейська фінальна гра для "шпор" з 2019 року.

Що Кейн сказав про матч "Тоттенгем" — "МЮ" 

Нападник "Баварії" дав короткий коментар журналістам під час відпочинку після завершення сезону в Німеччині. За словами Кейна, він досі слідкує за виступами "Тоттенгема" та зберігає теплі стосунки з клубом. Він підкреслив, що в команді у нього залишилися друзі, і він щиро сподівається на їхню перемогу. 

"У мене в "Тоттенгемі" залишилися чудові люди — і серед гравців, і серед персоналу. Звичайно, я не можу бути там із ними, але сьогодні я буду їхнім найбільшим фанатом", — сказав форвард.

Харри Кейн
Гаррі Кейн — найкращий бомбардир Бундесліги. Фото: Reuters/Heiko Becker 

Гаррі Кейн виступав за "Тоттенгем" з 2011 по 2023 рік. Він провів 435 матчів, забив 280 голів та віддав 64 результативні передачі. Попри видатну статистику, у складі лондонського клубу він не виграв жодного офіційного трофея.

Нагадаємо, "Барселона" зібралася виділити 65 млн євро на трансфер світової зірки.

Михайло Мудрик може постраждати не тільки через дискваліфікацію, а й через неоднозначне рішення "Челсі".

Арда Туран зможе заробити величезні гроші завдяки роботі в донецькому "Шахтарі".

Одразу три клуби української Прем'єр-ліги готові надіслати пропозиції про роботу Руслану Ротаню.

спорт футбол Ліга Європи Баварія Тоттенгем Гаррі Кейн
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /