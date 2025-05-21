Кейн объяснил, чего ждет от матча Тоттенхэма с МЮ в финале Лиги Европы

Харри Кейн благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Лондонский "Тоттенхэм" готовится к финалу Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Для клуба это шанс завоевать первый международный трофей за много лет и завершить сезон на высокой ноте.

Капитан сборной Англии Харри Кейн будет внимательно следить за поединком, сообщает Sky Sports.

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В среду, 21 мая, в 22:00 по киевскому времени в испанской Севилье состоится финал Лиги Европы. Матч пройдет на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", и это будет первая европейская финальная игра для "шпор" с 2019 года.

Что Кейн сказал о матче "Тоттенхэм" – "МЮ"

Нападающий "Баварии" дал короткий комментарий журналистам во время отдыха после завершения сезона в Германии. По словам Кейна, он до сих пор следит за выступлениями "Тоттенхэма" и сохраняет теплые отношения с клубом. Он подчеркнул, что в команде у него остались друзья, и он искренне надеется на их победу.

"У меня в "Тоттенхэме" остались отличные люди — и среди игроков, и среди персонала. Конечно, я не могу быть там с ними, но сегодня я буду их самым большим фанатом", — сказал форвард.

Харри Кейн — лучший бомбардир Бундеслиги. Фото: Reuters/Heiko Becker

Харри Кейн выступал за "Тоттенхэм" с 2011 по 2023 год. Он провел 435 матчей, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. Несмотря на выдающуюся статистику, в составе лондонского клуба он не выиграл ни одного официального трофея.

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