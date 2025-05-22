МЮ курьезно проиграл Тоттенхэму в финале Лиги Европы

Сон Хын Мин празднует победу в Лиге Европы. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Лондонский "Тоттенхэм" завершил сезон на мажорной ноте, прервав 17-летнюю серию без трофеев. Команда Анже Постекоглу одержала победу в финале Лиги Европы, обеспечив себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Исход противостояния решил всего один гол, но и у "красных дьяволов" был шанс уйти от поражения, сообщает портал Новини.LIVE.

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В среду, 21 мая, на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье прошёл финальный матч Лиги Европы, в котором встретились "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Поединок запомнился малым количеством опасных моментов, одним голом и ключевым сейвом у ворот "шпор", который оказался вовсе не на счету вратаря.

Как "Тоттенхэм" сумел обыграть "МЮ"

Единственный гол в матче был забит на 42-й минуте. После подачи Папе Сарра с фланга мяч оказался в сетке ворот "Манчестер Юнайтед" после рикошета от Люка Шоу. Несмотря на давление со стороны "Юнайтед" во втором тайме, "шпоры" сумели сохранить преимущество благодаря надежной игре в обороне и ключевым сейвам Гильермо Викарио.

Педро Порро после гола в ворота "МЮ". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Одним из самых решающих эпизодов стал момент во втором тайме, когда защитник Микки ван де Вен спас "Тоттенхэм" от верного гола. Он выбил мяч с линии ворот в тот момент, когда вратарь уже был бессилен, и этим сохранил минимальное преимущество команды.

Победа в финале Лиги Европы стала для "Тоттенхэма" первым европейским трофеем с 1984 года и первым крупным трофеем с 2008 года. Этот успех также обеспечил команде участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" — 1:0 (1:0)

Гол: Люк Шоу (автогол), 42

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