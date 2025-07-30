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Головна Спорт Нещерет назвав причину вдалої гри Динамо в ЛЧ

Нещерет назвав причину вдалої гри Динамо в ЛЧ

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 14:14
Нещерет розкрив, що допомогло Динамо розгромити суперника
Руслан Нещерет із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Голкіпер київського "Динамо" Руслан Нещерет прокоментував перемогу своєї команди у другому матчі проти "Хамрун Спартанс". Воротар відзначив одразу кілька чинників, які дозволили "біло-синім" досягти впевненого результату.

За словами Нещерета, в Любліні були ідеальні умови для гри та прекрасне поле, на відміну від першого матчу на Мальті, повідомляє FootballHub.

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Руслан Нещерет з упевненістю зазначив, що суперник діяв жорстко, але в рамках допустимого. У таких матчах завжди багато боротьби, коли на кону вихід до наступного раунду Ліги чемпіонів.

Руслан Нещерет
Караваєв та Нещерет перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Що сказав Нещерет після матчу

Воротар підкреслив, що команда врахувала помилки першої зустрічі та зіграла динамічніше, як просив тренерський штаб. Швидкий рух м'яча та удари по воротах стали ключовими факторами успіху.

"Ми швидше рухали м'яч та завершували атаки ударами - це і принесло потрібний результат", — пояснив Нещерет.

Нагадаємо, стало відомо, коли та з ким "Динамо" зіграє свій наступний матч у Лізі чемпіонів.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Руслан Нещерет
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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