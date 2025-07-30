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Главная Спорт Нещерет назвал причину удачной игры Динамо в ЛЧ

Нещерет назвал причину удачной игры Динамо в ЛЧ

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 14:14
Нещерет раскрыл, что помогло Динамо разгромить соперника
Руслан Нещерет с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет прокомментировал победу своей команды во втором матче против "Хамрун Спартанс". Вратарь отметил сразу несколько факторов, которые позволили "бело-синим" добиться уверенного результата.

По словам Нещерета, в Люблине были идеальные условия для игры и прекрасное поле, в отличие от первого матча на Мальте, сообщает FootballHub.

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Руслан Нещерет с уверенностью отметил, что соперник действовал жестко, но в рамках допустимого. В таких матчах всегда много борьбы, когда на кону выход в следующий раунд Лиги чемпионов. 

Руслан Нещерет
Караваев и Нещерет перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что сказал Нещерет после матча

Вратарь подчеркнул, что команда учла ошибки первой встречи и сыграла динамичнее, как просил тренерский штаб. Быстрое движение мяча и удары по воротам стали ключевыми факторами успеха.

"Мы быстрее двигали мяч и завершали атаки ударами — это и принесло нужный результат", — объяснил Нещерет. 

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо Руслан Нещерет
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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