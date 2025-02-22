Нещерет пояснив, до чого готується у статусі основного голкіпера Динамо

Руслан Нещерет із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

До другої половини сезону в чемпіонаті України київське "Динамо" підходить у статусі лідера турнірної таблиці. І при цьому вперше за довгі роки ворота "біло-синіх" захищатиме не Георгій Бущан.

Руслан Нещерет поділився думкою про новий статус у "Динамо" в інтерв'ю "Футбол24".

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У київському клубі вперше за кілька років з'явився новий основний воротар. Георгій Бущан вирушив за кордон, його місце у воротах зайняв Руслан Нещерет. Молодий голкіпер став відомий ще п'ять років тому, коли зіграв в основі проти "Барселони" в Лізі чемпіонів. І зараз для футболіста настав ключовий період у кар'єрі.

Руслан Нещерет під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Як Нещерет відреагував на зміни

Новий основний голкіпер "Динамо" не приховує позитивних емоцій під час тренувань у статусі "першого номера" команди. Нещерет підтвердив, що готується до матчу УПЛ із "Карпатами" у гарному настрої. Руслан заявив, що тривала підготовка до другої половини сезону пішла команді на користь.

"Очікуємо на важкий, але цікавий матч із "Карпатами". Я чудово почуваюся в статусі основного воротаря "Динамо". А конкуренція залишається, вона завжди на користь. Коли немає конкуренції, то йде деградація", — пояснив 23-річний Нещерет.

Голкіпер зізнався в тому, що має мрію, яка ще не здійснилася в "Динамо". Однак Руслан вирішив зберегти її в таємниці.

Нагадаємо, один із досвідчених футболістів "Динамо" влітку може стати вільним агентом та піти до іншого клубу.

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