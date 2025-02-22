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Нещерет объяснил, как собирается заменить Бущана в Динамо

22 февраля 2025 14:11
Станислав Костюк - Редактор
Нещерет объяснил, к чему готовится в статусе основного голкипера Динамо
Руслан Нещерет с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Ко второй половине сезона в чемпионате Украины киевское "Динамо" подходит в статусе лидера турнирной таблицы. И при этом впервые за долгие годы ворота "бело-синих" будет защищать не Георгий Бущан.

Руслан Нещерет поделился мнением о новом статусе в "Динамо" в интервью "Футбол24". 

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В киевском клубе впервые за несколько лет появился новый основной вратарь. Георгий Бущан отправился за границу, его место в воротах занял Руслан Нещерет. Молодой голкипер стал известен еще пять лет назад, когда сыграл в основе против "Барселоны" в Лиге чемпионов. И сейчас для футболиста наступил ключевой период в карьере. 

Руслан Нещерет
Руслан Нещерет во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Нещерет отреагировал на изменения 

Новый основной голкипер "Динамо" не скрывает положительных эмоций во время тренировок в статусе "первого номера" команды. Нещерет подтвердил, что готовится к матчу УПЛ с "Карпатами" в хорошем настроении. Руслан заявил, что длительная подготовка ко второй половине сезона пошла команде на пользу. 

"Ожидаем тяжелый, но интересный матч с "Карпатами". Я прекрасно чувствую себя в статусе основного вратаря "Динамо". А конкуренция остается, она всегда на пользу. Когда нет конкуренции, то идет деградация", — объяснил 23-летний Нещерет. 

Голкипер признался в том, что у него есть мечта, которая еще не осуществилась в "Динамо". Однако Руслан решил сохранить ее в тайне. 

Напомним, один из опытных футболистов "Динамо" летом может стать свободным агентом и уйти в другой клуб. 

А бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо неожиданно раскритиковал одного из ключевых футболистов команды Александра Шовковского. 

В составе "Шахтера" уже летом может появиться молодой защитник, который недавно дебютировал в матче за сборную Украины. 

У футболиста национальной команды Максима Таловерова оказалась одна из самых высоких зарплат в английском "Плимуте". 

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