Нещерет объяснил, к чему готовится в статусе основного голкипера Динамо

Руслан Нещерет с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ко второй половине сезона в чемпионате Украины киевское "Динамо" подходит в статусе лидера турнирной таблицы. И при этом впервые за долгие годы ворота "бело-синих" будет защищать не Георгий Бущан.

Руслан Нещерет поделился мнением о новом статусе в "Динамо" в интервью "Футбол24".

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В киевском клубе впервые за несколько лет появился новый основной вратарь. Георгий Бущан отправился за границу, его место в воротах занял Руслан Нещерет. Молодой голкипер стал известен еще пять лет назад, когда сыграл в основе против "Барселоны" в Лиге чемпионов. И сейчас для футболиста наступил ключевой период в карьере.

Руслан Нещерет во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Нещерет отреагировал на изменения

Новый основной голкипер "Динамо" не скрывает положительных эмоций во время тренировок в статусе "первого номера" команды. Нещерет подтвердил, что готовится к матчу УПЛ с "Карпатами" в хорошем настроении. Руслан заявил, что длительная подготовка ко второй половине сезона пошла команде на пользу.

"Ожидаем тяжелый, но интересный матч с "Карпатами". Я прекрасно чувствую себя в статусе основного вратаря "Динамо". А конкуренция остается, она всегда на пользу. Когда нет конкуренции, то идет деградация", — объяснил 23-летний Нещерет.

Голкипер признался в том, что у него есть мечта, которая еще не осуществилась в "Динамо". Однако Руслан решил сохранить ее в тайне.

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