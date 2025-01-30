Український бомбардир ставить рекорди у чемпіонаті Іспанії

Український форвард Владислав Копотун. Фото: instagram.com/vladyss_

У чемпіонаті Іспанії з футболу з'явився гравець, який згодом може підсилити збірну України. Зараз він встановлює бомбардирські рекорди.

Форвард іспанського "Алькоркона" Владислав Копотун демонструє неймовірний футбол у останніх поєдинках за клуб, повідомляє Tribuna.com.

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Він вже став кращим бомбардиром команди за останній час. І, схоже, не збирається зупинятись.

El octavo gol de @VladysKopotun es un golazo 💥 pic.twitter.com/jf4YxnTbKW — A.D. Alcorcón (@AD_Alcorcon) January 28, 2025

Що відомо про Владислава Копотуна

Владислав Копотун грає у третьому за силою дивізіоні Іспанії. У матчі проти резерву мадридського "Атлетіко" він забив п'ятий матч за останні чотири гри.

Раніше він забивав для "Фуенлабради", "Марбельї" та "Ібіци".

Цього сезону український форвард зіграв 14 матчів за "Алькоркон", у яких забив сім м'ячів та віддав дві гольові передачі.

Відомо, що Копотун народився у Ковелі, але розпочинав грати в Іспанії, у системі "Сабаделя". За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 150 тисяч євро.

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