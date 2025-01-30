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Невідома зірка — українець феєрить у чемпіонаті Іспанії

30 січня 2025 18:26
Олександр Ільющенков - Редактор
Український бомбардир ставить рекорди у чемпіонаті Іспанії
Український форвард Владислав Копотун. Фото: instagram.com/vladyss_
Олександр Ільющенков - Редактор

У чемпіонаті Іспанії з футболу з'явився гравець, який згодом може підсилити збірну України. Зараз він встановлює бомбардирські рекорди. 

Форвард іспанського "Алькоркона" Владислав Копотун демонструє неймовірний футбол у останніх поєдинках за клуб, повідомляє Tribuna.com.

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Що відомо про Владислава Копотуна

Владислав Копотун грає у третьому за силою дивізіоні Іспанії. У матчі проти резерву мадридського "Атлетіко" він забив п'ятий матч за останні чотири гри. 

Раніше він забивав для "Фуенлабради", "Марбельї" та "Ібіци". 

Цього сезону український форвард зіграв 14 матчів за "Алькоркон", у яких забив сім м'ячів та віддав дві гольові передачі. 

Відомо, що Копотун народився у Ковелі, але розпочинав грати в Іспанії, у системі "Сабаделя". За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 150 тисяч євро. 

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