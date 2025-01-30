Украинский бомбардир ставит рекорды в чемпионате Испании

Украинский форвард Владислав Копотун. Фото: instagram.com/vladyss_

В чемпионате Испании по футболу появился игрок, который впоследствии может усилить сборную Украины. Сейчас он устанавливает бомбардирские рекорды.

Форвард испанского "Алькоркона" Владислав Копотун демонстрирует невероятный футбол в последних поединках за клуб, сообщает Tribuna.com.

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Он уже стал лучшим бомбардиром команды за последнее время. И, похоже, не собирается останавливаться.

El octavo gol de @VladysKopotun es un golazo 💥 pic.twitter.com/jf4YxnTbKW — А.Д. Alcorcón (@AD_Alcorcon) 28 января 2025

Что известно о Владиславе Копотуне

Владислав Копотун играет в третьем по силе дивизионе Испании. В матче против резерва мадридского "Атлетико" он забил пятый матч за последние четыре игры.

Ранее он забивал для "Фуэнлабрады", "Марбельи" и "Ибицы".

В этом сезоне украинский форвард сыграл 14 матчей за "Алькоркон", в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

Известно, что Копотун родился в Ковеле, но начинал играть в Испании, в системе "Сабаделя". По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 150 тысяч евро.

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