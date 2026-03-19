Ніколенко: попит на падел в Україні перевищив можливості інфраструктури

В Україні спостерігається зростання інтересу до паделу, проте інфраструктура поки не встигає за попитом. Про це розповіла голова Української федерації паделу Олеся Ніколенко. За її словами, кількість охочих грати значно перевищує кількість доступних кортів.

У середу, 18 березня, в Україні відбувся захід Sport&Business Club за участю представників спортивної індустрії та бізнесу. У центрі обговорення були роль жінок у розвитку спорту, інвестиції та нові можливості для ринку.

Голова Федерації паделу України розповіла, що в країні налічується приблизно 200 кортів, водночас у падел грають приблизно 10 тисяч осіб усередині України і ще стільки ж за кордоном. У клубах запис на ігри часто формується на тиждень наперед, що вказує на високий попит. Федерація активно співпрацює з бізнесом та допомагає відкривати нові майданчики. Підтримка включає консультації, допомогу з вибором локацій і взаємодію з підрядниками.

Федерація закликає інвестувати в розвиток інфраструктури

За словами Ніколенка, паділ залишається перспективним напрямком для інвестицій. Федерація не тільки консультує партнерів, а й самостійно ініціює контакти з потенційними інвесторами. В організації зазначають, що світовий тренд підтверджує високий потенціал цього виду спорту. При цьому поточний рівень розвитку в Україні перебуває на початковій стадії.

"Кількість охочих грати в падел значно перевищує кількість кортів у країні. Сьогодні близько 10 тисяч українців грають усередині країни, а всього кортів близько 200. Цього недостатньо, тому ми активно допомагаємо відкривати нові майданчики і залучати партнерів", — пояснила Ніколенко.

Що таке падел

Це ракеточний вид спорту, який поєднує елементи великого тенісу та сквошу. Гра відбувається на закритому корті з прозорими стінами, які активно використовуються в розіграшах. Завдяки простим правилам та динамічному формату падел швидко набирає популярності в усьому світі.

