Головна Спорт Ніколенко: попит на падел в Україні перевищив можливості інфраструктури

Дата публікації: 19 березня 2026 15:12
Голова Федерації падел України Олеся Ніколенко. Фото: instagram.com/olesia_nikolenko/

В Україні спостерігається зростання інтересу до паделу, проте інфраструктура поки не встигає за попитом. Про це розповіла голова Української федерації паделу Олеся Ніколенко. За її словами, кількість охочих грати значно перевищує кількість доступних кортів.

Це створює черги і обмежує розвиток спорту, повідомляє портал Новини.LIVE.

У середу, 18 березня, в Україні відбувся захід Sport&Business Club за участю представників спортивної індустрії та бізнесу. У центрі обговорення були роль жінок у розвитку спорту, інвестиції та нові можливості для ринку.

Олеся Николенко на мероприятии Sport&Business Club 18 марта 2026 года
Олеся Ніколенко відповідає на запитання журналістів. Фото: Новини.LIVE

Голова Федерації паделу України розповіла, що в країні налічується приблизно 200 кортів, водночас у падел грають приблизно 10 тисяч осіб усередині України і ще стільки ж за кордоном. У клубах запис на ігри часто формується на тиждень наперед, що вказує на високий попит. Федерація активно співпрацює з бізнесом та допомагає відкривати нові майданчики. Підтримка включає консультації, допомогу з вибором локацій і взаємодію з підрядниками.

Федерація закликає інвестувати в розвиток інфраструктури

За словами Ніколенка, паділ залишається перспективним напрямком для інвестицій. Федерація не тільки консультує партнерів, а й самостійно ініціює контакти з потенційними інвесторами. В організації зазначають, що світовий тренд підтверджує високий потенціал цього виду спорту. При цьому поточний рівень розвитку в Україні перебуває на початковій стадії.

"Кількість охочих грати в падел значно перевищує кількість кортів у країні. Сьогодні близько 10 тисяч українців грають усередині країни, а всього кортів близько 200. Цього недостатньо, тому ми активно допомагаємо відкривати нові майданчики і залучати партнерів", — пояснила Ніколенко.

Що таке падел

Це ракеточний вид спорту, який поєднує елементи великого тенісу та сквошу. Гра відбувається на закритому корті з прозорими стінами, які активно використовуються в розіграшах. Завдяки простим правилам та динамічному формату падел швидко набирає популярності в усьому світі.

Нагадаємо, футболіст турецького "Галатасарая" Ноа Ланг втратив палець після зіткнення з рекламним щитом у матчі Ліги чемпіонів.

Колишньому футболісту "Колоса" Данилу Колеснику змінили запобіжний захід після конфлікту зі співробітником ТЦК.

спорт українці спортсмени падел Олеся Ніколенко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
