Николенко: спрос на падел в Украине превысил возможности инфраструктуры
В Украине наблюдается рост интереса к паделу, однако инфраструктура пока не успевает за спросом. Об этом рассказала глава Украинской федерации падела Олеся Николенко. По ее словам, количество желающих играть значительно превышает число доступных кортов.
Это создает очереди и ограничивает развитие спорта, сообщает портал Новини.LIVE.
В среду, 18 марта, в Украине прошло мероприятие Sport&Business Club при участии представителей спортивной индустрии и бизнеса. В центре обсуждения были роль женщин в развитии спорта, инвестиции и новые возможности для рынка.
Глава Федерации падела Украины рассказала, что в стране насчитывается около 200 кортов, при этом в падел играют примерно 10 тысяч человек внутри Украины и еще столько же за границей. В клубах запись на игры часто формируется на неделю вперед, что указывает на высокий спрос. Федерация активно сотрудничает с бизнесом и помогает открывать новые площадки. Поддержка включает консультации, помощь с выбором локаций и взаимодействие с подрядчиками.
Федерация призывает инвестировать в развитие инфраструктуры
По словам Николенко, падел остается перспективным направлением для инвестиций. Федерация не только консультирует партнеров, но и самостоятельно инициирует контакты с потенциальными инвесторами. В организации отмечают, что мировой тренд подтверждает высокий потенциал этого вида спорта. При этом текущий уровень развития в Украине находится на начальной стадии.
"Количество желающих играть в падел значительно превышает число кортов в стране. Сегодня около 10 тысяч украинцев играют внутри страны, а всего кортов около 200. Этого недостаточно, поэтому мы активно помогаем открывать новые площадки и привлекать партнеров", — объяснила Николенко.
Что такое падел
Это ракеточный вид спорта, который сочетает элементы большого тенниса и сквоша. Игра проходит на закрытом корте с прозрачными стенами, которые активно используются в розыгрышах. Благодаря простым правилам и динамичному формату падел быстро набирает популярность во всем мире.
