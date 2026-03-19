Николенко: спрос на падел в Украине превысил возможности инфраструктуры

Глава Федерации падел Украины Олеся Николенко. Фото: instagram.com/olesia_nikolenko/

В Украине наблюдается рост интереса к паделу, однако инфраструктура пока не успевает за спросом. Об этом рассказала глава Украинской федерации падела Олеся Николенко. По ее словам, количество желающих играть значительно превышает число доступных кортов.

Это создает очереди и ограничивает развитие спорта, сообщает портал Новини.LIVE.

В среду, 18 марта, в Украине прошло мероприятие Sport&Business Club при участии представителей спортивной индустрии и бизнеса. В центре обсуждения были роль женщин в развитии спорта, инвестиции и новые возможности для рынка.

Олеся Николенко отвечает на вопросы журналистов.

Глава Федерации падела Украины рассказала, что в стране насчитывается около 200 кортов, при этом в падел играют примерно 10 тысяч человек внутри Украины и еще столько же за границей. В клубах запись на игры часто формируется на неделю вперед, что указывает на высокий спрос. Федерация активно сотрудничает с бизнесом и помогает открывать новые площадки. Поддержка включает консультации, помощь с выбором локаций и взаимодействие с подрядчиками.

Федерация призывает инвестировать в развитие инфраструктуры

По словам Николенко, падел остается перспективным направлением для инвестиций. Федерация не только консультирует партнеров, но и самостоятельно инициирует контакты с потенциальными инвесторами. В организации отмечают, что мировой тренд подтверждает высокий потенциал этого вида спорта. При этом текущий уровень развития в Украине находится на начальной стадии.

"Количество желающих играть в падел значительно превышает число кортов в стране. Сегодня около 10 тысяч украинцев играют внутри страны, а всего кортов около 200. Этого недостаточно, поэтому мы активно помогаем открывать новые площадки и привлекать партнеров", — объяснила Николенко.

Что такое падел

Это ракеточный вид спорта, который сочетает элементы большого тенниса и сквоша. Игра проходит на закрытом корте с прозрачными стенами, которые активно используются в розыгрышах. Благодаря простым правилам и динамичному формату падел быстро набирает популярность во всем мире.

