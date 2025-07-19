У Шахтаря на межі зриву трансфер бразильського футболіста в РБ Лейпциг

Футболісти "Шахтаря". Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" невдовзі може провести трансфер в один із топових чемпіонатів. Цікаво, що продати можуть гравця, якого брали на заміну Георгію Судакову, якби той покинув команду.

Інформацію про майбутній трансфер підтвердило німецьке видання BILD.

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"Шахтар" може заробити на трансфері

Раніше вже повідомлялося, що німецький "РБ Лейпциг" зацікавився бразильським півзахисником донецького "Шахтаря" Марлоном Гомесом. Однак, з німецького клубу надійшли інсайди щодо купівлі 21-річного бразильця, якого "гірники" купили на початку 2024 року у "Васко да Гама" приблизно за 12 млн євро.

За інформацією джерела, "РБ Лейпциг" зробив запит у "Шахтар" й отримав відповідь, що українці оцінюють гравця в 30 млн євро.

Представники німецького клубу вважають суму зависокою і не готові її платити.

Зазначається, що офіційної відмови від німецького клубу ще не надходило, але перемовини тривають.

Також раніше в ЗМІ повідомляли, що "Шахтар" уже відхилив першу неофіційну пропозицію, а Гомес під час перемовин досяг принципової згоди з німецьким клубом щодо особистих умов. У сезоні 2024/2025 Гомес провів 34 матчі за "Шахтар", забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, 19 липня в Лондоні пройде бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за абсолютне чемпіонство.

У ФІФА змінили правила щодо пробиття одного зі стандартних положень.

Раніше донецький "Шахтар" змінив стадіон, де проводитиме матчі єврокубків.