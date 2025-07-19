У Шахтаря на межі зриву трансфер бразильського футболіста в РБ Лейпциг

Німецький ТОП-клуб ухвалив рішення щодо трансферу гравця Шахтаря
Донецький "Шахтар" невдовзі може провести трансфер в один із топових чемпіонатів. Цікаво, що продати можуть гравця, якого брали на заміну Георгію Судакову, якби той покинув команду.
Інформацію про майбутній трансфер підтвердило німецьке видання BILD.
"Шахтар" може заробити на трансфері
Раніше вже повідомлялося, що німецький "РБ Лейпциг" зацікавився бразильським півзахисником донецького "Шахтаря" Марлоном Гомесом. Однак, з німецького клубу надійшли інсайди щодо купівлі 21-річного бразильця, якого "гірники" купили на початку 2024 року у "Васко да Гама" приблизно за 12 млн євро.
За інформацією джерела, "РБ Лейпциг" зробив запит у "Шахтар" й отримав відповідь, що українці оцінюють гравця в 30 млн євро.
Представники німецького клубу вважають суму зависокою і не готові її платити.
Зазначається, що офіційної відмови від німецького клубу ще не надходило, але перемовини тривають.
Також раніше в ЗМІ повідомляли, що "Шахтар" уже відхилив першу неофіційну пропозицію, а Гомес під час перемовин досяг принципової згоди з німецьким клубом щодо особистих умов. У сезоні 2024/2025 Гомес провів 34 матчі за "Шахтар", забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.
Нагадаємо, 19 липня в Лондоні пройде бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за абсолютне чемпіонство.
У ФІФА змінили правила щодо пробиття одного зі стандартних положень.
Раніше донецький "Шахтар" змінив стадіон, де проводитиме матчі єврокубків.
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