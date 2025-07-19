У Шахтера на грани срыва трансфер бразильского футболиста в РБ Лейпциг

Футболисты "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" вскоре может провести трансфер в один из топовых чемпионатов. Интересно, что продать могут игрока, которого брали на замену Георгию Судакову, если бы тот покинул команду.

Информацию о предстоящем трансфере подтвердило немецкое издание BILD.

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"Шахтер" может заработать на трансфере

Ранее уже сообщалось, что немецкий "РБ Лейпциг" заинтересовался бразильским полузащитником донецкого "Шахтера" Марлоном Гомесом. Однако, из немецкого клуба поступили инсайды о покупке 21-летнего бразильца, которого "горняки" купили в начале 2024 года у "Васко да Гама" примерно за 12 млн евро.

По информации источника, "РБ Лейпциг" сделал запрос в "Шахтер" и получил ответ, что украинцы оценивают игрока в 30 млн евро.

Представители немецкого клуба считают сумму слишком высокой и не готовы ее платить.

Отмечается, что официального отказа от немецкого клуба еще не поступало, но переговоры продолжаются.

Также ранее в СМИ сообщали, что "Шахтер" уже отклонил первое неофициальное предложение, а Гомес во время переговоров достиг принципиального согласия с немецким клубом относительно личных условий.

В сезоне 2024/2025 Гомес провел 34 матча за "Шахтер", забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, 19 июля в Лондоне пройдет бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за абсолютное чемпионство.

В ФИФА изменили правила относительно пробития одного из стандартных положений.

Ранее донецкий "Шахтер" сменил стадион, где будет проводить матчи еврокубков.