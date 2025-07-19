У Шахтера на грани срыва трансфер бразильского футболиста в РБ Лейпциг

Немецкий ТОП-клуб принял решение по трансферу игрока Шахтера
Донецкий "Шахтер" вскоре может провести трансфер в один из топовых чемпионатов. Интересно, что продать могут игрока, которого брали на замену Георгию Судакову, если бы тот покинул команду.
Информацию о предстоящем трансфере подтвердило немецкое издание BILD.
"Шахтер" может заработать на трансфере
Ранее уже сообщалось, что немецкий "РБ Лейпциг" заинтересовался бразильским полузащитником донецкого "Шахтера" Марлоном Гомесом. Однако, из немецкого клуба поступили инсайды о покупке 21-летнего бразильца, которого "горняки" купили в начале 2024 года у "Васко да Гама" примерно за 12 млн евро.
По информации источника, "РБ Лейпциг" сделал запрос в "Шахтер" и получил ответ, что украинцы оценивают игрока в 30 млн евро.
Представители немецкого клуба считают сумму слишком высокой и не готовы ее платить.
Отмечается, что официального отказа от немецкого клуба еще не поступало, но переговоры продолжаются.
Также ранее в СМИ сообщали, что "Шахтер" уже отклонил первое неофициальное предложение, а Гомес во время переговоров достиг принципиального согласия с немецким клубом относительно личных условий.
В сезоне 2024/2025 Гомес провел 34 матча за "Шахтер", забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, 19 июля в Лондоне пройдет бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за абсолютное чемпионство.
В ФИФА изменили правила относительно пробития одного из стандартных положений.
Ранее донецкий "Шахтер" сменил стадион, где будет проводить матчи еврокубков.
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