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Новий сюрприз у Лізі чемпіонів: "Наполі" спробує обіграти "Айнтрахт" у Франкфурті

21 лютого 2023 11:06
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Де і коли дивитися Айнтрахт — Наполі в 1/8 Ліги чемпіонів
Німецька та італійська команди зійдуться у безкомпромісній боротьбі за право потрапити до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

У рамках першого поєдинку 1/8 Ліги чемпіонів німецький "Айнтрахт" прийматиме у Франкфурті італійський "Наполі". Команда Лучано Спаллетті налаштована виграти цього сезону кілька турнірів.

Саме неаполітанці є фаворитами цього протистояння, повідомляють Новини.LIVE.

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Під несподіваною вивіскою цієї єврокубкової дуелі ховаються амбіції двох поодиноких гостей Ліги чемпіонів. Незвично бачити ці команди у міжнародних турнірах, проте одна з них пройде до чвертьфіналу.

Де і коли дивитися онлайн матч "Айнтрахт" — "Наполі"

У вівторок, 21 лютого, на стадіоні "Дойче Банк Парк" відбудеться поєдинок 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів за участю франкфуртського "Айнтрахту" та італійського "Наполі". Початок зустрічі запланований на 22:00. Команди виведе на поле головний арбітр із Португалії Артур Діаш.

Українські вболівальники зможуть переглянути матч "Айнтрахт" — "Наполі" онлайн на платформі Megogo.

Анонс матчу 1/8 Ліги чемпіонів "Айнтрахт" — "Наполі"

Команда Олівера Глазнера дебютувала в Лізі чемпіонів лише цього сезону. "Айнтрахт" відразу вийшов у плей-офф турніру, що вже можна вважати успіхом. Є величезна спокуса додати до цього вихід до чвертьфіналу турніру. "Наполі" є сильним суперником, але ця команда не має досвіду боротьби в Лізі чемпіонів. Це зрівнює шанси суперників.

У минулому турі "Айнтрахт" переміг "Вердер" (2:0), а позаминулого несподівано програв "Кельну" (0:3). Це була перша поразка "орлів" з осені минулого року. У складі переможця Ліги Європи є Коло Муані, який цього сезону забив 10 голів і зробив стільки ж результативних передач.

У "Наполі" теж є результативні футболісти, причому їх одразу двоє. У нігерійця Віктора Осімхена цього сезону 18+3, грузинський форвард Хвіча Кварацхелія досяг показника 10+9. Але "партенопейці" гарні не лише в атаці. У цієї команди найкраща оборона в Італії — "Наполі" пропустив лише 15 голів.

Команда Лучано Спаллетті вже вилетіла з Кубка Італії, натомість у Серії А "відірвалася" від найближчого переслідувача на 15 очок. "Партенопейці" впевнено йдуть до першого за 33 роки Скудетто і не проти додати успішний виступ у Лізі чемпіонів. Вихід до чвертьфіналу дуже реальний.

Нагадаємо, голкіпер лондонського "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша за командою Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".

Тим часом колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко невдовзі після свого дня народження вилетів до США. Саме там українець готуватиметься до свого наступного бою.

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