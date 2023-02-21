Где и когда смотреть Айнтрахт — Наполи в 1/8 Лиги чемпионов

Новый сюрприз в Лиге чемпионов: "Наполи" попытается обыграть "Айнтрахт" во Франкфурте
В рамках первого поединка 1/8 Лиги чемпионов немецкий "Айнтрахт" примет во Франкфурте итальянский "Наполи". Команда Лучано Спаллетти настроена выиграть в этом сезоне несколько турниров.
Именно неаполитанцы являются фаворитами этого противостояния, сообщают Новини.LIVE.
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Под неожиданной вывеской этой еврокубковой дуэли скрываются амбиции двух редких гостей Лиги чемпионов. Непривычно видеть эти команды в международных турнирах, однако одна из них пройдет в четвертьфинал.
Где и когда смотреть онлайн матч "Айнтрахт" — "Наполи"
Во вторник, 21 февраля, на стадионе "Дойче Банк Парк" состоится поединок 1/8 плей-офф Лиги чемпионов с участием франкфуртского "Айнтрахта" и итальянского "Наполи". Начало встречи запланировано на 22:00. Команды выведет на поле главный арбитр из Португалии Артур Диаш.
𝗧𝗵𝗲 𝗘𝗮𝗴𝗹𝗲𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗵𝘂𝗻𝗴𝗿𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗺𝗼𝗿𝗲! 🦅#SGEuropa | #SGENapoli | #UCL pic.twitter.com/Lh16hlUBrW— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) February 21, 2023
Украинские болельщики смогут посмотреть матч "Айнтрахт" — "Наполи" онлайн на платформе Megogo.
Анонс матча 1/8 Лиги чемпионов "Айнтрахт" — "Наполи"
Команда Оливера Глазнера дебютировала в Лиге чемпионов только в текущем сезоне. "Айнтрахт" сходу вышел в плей-офф турнира, что уже можно считать успехом. Есть огромный соблазн добавить к этому выход в четвертьфинал турнира. "Наполи" является сильным соперником, но у этой команды нет опыта борьбы в Лиге чемпионов. Это уравнивает шансы соперников.
❤️🔥💯 We are more than ready.. ✊— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) February 20, 2023
.. for @sscnapoli ! 🇮🇹
.. for the round of 16! ✨
.. for another magical night! 🏟#SGEuropa | #SGENapoli | #UCL pic.twitter.com/HuX483UvM8
В прошлом туре "Айнтрахт" победил "Вердер" (2:0), а в позапрошлом неожиданно проиграл "Кельну" (0:3). Это было первое поражение "орлов" с осени прошлого года. В составе победителя Лиги Европы есть Коло Муани, который в этом сезоне забил 10 голов и сделал столько же результативных передач.
У "Наполи" тоже есть результативные футболисты, причем их сразу двое. У нигерийца Виктора Осимхена в этом сезоне 18+3, грузинский форвард Хвича Кварацхелия добился показателя 10+9. Но "партенопейцы" хороши не только в атаке. У этой команды лучшая обороны в Италии — "Наполи" пропустил всего 15 голов.
#OnThisDay 🔙 2011— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) February 20, 2023
🆚 #Catania
💙 #ForzaNapoliSempre #TuttoPerLei@MSC_Crociere #UnMondoDiScoperte #MSCCrociere pic.twitter.com/T2edOpVe4o
Команда Лучано Спаллетти уже вылетела из Кубка Италии, зато в Серии А "оторвалась" от ближайшего преследователя на 15 очков. "Партенопейцы" уверенно идут к первому за 33 года Скудетто и не против добавить успешное выступление в Лиге чемпионов. Выход в четвертьфинал очень реален.
Напомним, голкипер лондонского "Арсенала" Аарон Рамсдейл отметил роль своего товарища по команде Александра Зинченко в драматической победе "канониров" над "Астон Виллой".
Тем временем бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко вскоре после своего дня рождения вылетел в США. Именно там украинец будет готовиться к своему следующему бою.