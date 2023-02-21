Ливерпуль принимает Реал — анонс матча 1/8 Лиги чемпионов

"Месть за прошлогодний финал": "Ливерпуль" принимает "Реал" в 1/8 Лиги чемпионов
В рамках первого поединка 1/8 плей-офф Лиги чемпионов "Ливерпуль" примет на "Энфилде" мадридский "Реал". Команды неоднократно встречались в еврокубках за последние годы.
Подопечные Юргена Клоппа постараются взять реванш у футболистов Карло Анчелотти за поражение в прошлогоднем финале, сообщает портал Новини.LIVE.
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Мадридский "Реал" является крайне неудобным соперником для английского "Ливерпуля". "Красные" не могут победить "бланкос" в шести подряд поединках Лиги чемпионов. Получится ли у команды Клоппа взять реванш у соперника на этот раз?
Где и когда смотреть онлайн матч 1/8 ЛЧ "Ливерпуль" — "Реал"
Во вторник, 21 февраля, "Ливерпуль" примет на стадионе "Энфилд" мадридский "Реал". Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр из Румынии Иштван Ковач.
This time tomorrow... ✊🔴 pic.twitter.com/8wowuaDgHF— Liverpool FC (@LFC) February 20, 2023
Болельщики из Украины смогут посмотреть матч "Ливерпуль" — "Реал" онлайн на медиасервисе Megogo.
Анонс матча 1/8 ЛЧ "Ливерпуль" — "Реал"
Команда Юргена Клоппа проводит неудачный сезон и не претендует на чемпионский титул в АПЛ. Недавно "красные" вылетели из Кубка Англии от "Брайтона". Зато можно бросить все силы на Лигу чемпионов, тем более, что кадровая ситуация в команде начала налаживаться.
Sensational, @Alissonbecker 👏 pic.twitter.com/f0VpLY95Ca— Liverpool FC (@LFC) February 20, 2023
Ван Дейк, Фирмино и Жота вернулись в строй. Салах, Дарвин и Гакпо забивают и делают результативные передачи. "Ливерпуль" одержал две победы подряд с одинаковым счетом 2:0, убрав с пути "Эвертон" и "Ньюкасл".
"Красные" могут воспользоваться тяжелым графиком "Реалам". Это будет уже седьмой поединок в феврале для мадридской команды. Она успела выиграть Клубный чемпионат мира и уступить "Барселоне" в финале Суперкубка Испании.
🤹♂️ @Camavinga 🤹♂️— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 20, 2023
👇🆕 𝙄𝙉𝙎𝙄𝘿𝙀 𝙏𝙍𝘼𝙄𝙉𝙄𝙉𝙂 🆕👇
При этом "Реал" не пропускал мячи в двух матчах подряд. Сначала команда Анчелотти разгромила "Эльче" (4:0), потом обыграла неуступчивую "Осасуну" в Памплоне (2:0). А после "Ливерпуля" "бланкос" ждет дерби с "Атлетико", так что график останется тяжелым и насыщенным. К тому же, на "Энфилде" не сыграют Тчуамени и Кроос. Есть проблемы и у Бензема.
Напомним, голкипер лондонского "Арсенала" Аарон Рамсдейл отметил роль своего товарища по команде Александра Зинченко в драматической победе "канониров" над "Астон Виллой".
Тем временем бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко вскоре после своего дня рождения вылетел в США. Именно там украинец будет готовиться к своему следующему бою.