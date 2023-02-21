Ліверпуль приймає Реал — анонс матчу 1/8 Ліги чемпіонів

"Помста за торішній фінал": "Ліверпуль" приймає "Реал" до 1/8 Ліги чемпіонів
У рамках першого поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів "Ліверпуль" прийме на "Енфілді" мадридський "Реал". Команди неодноразово зустрічалися у єврокубках за останні роки.
Підопічні Юргена Клоппа намагатимуться взяти реванш у футболістів Карло Анчелотті за поразку у минулорічному фіналі, повідомляє портал Новини.LIVE.
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Мадридський "Реал" є украй незручним суперником для англійського "Ліверпуля". "Червоні" не можуть перемогти "бланкос" у шести поспіль поєдинках Ліги чемпіонів. Чи вийде команда Клоппа взяти реванш у суперника цього разу?
Де і коли дивитися онлайн матч 1/8 ЛЧ "Ліверпуль" — "Реал"
У вівторок, 21 лютого, "Ліверпуль" прийматиме на стадіоні "Енфілд" мадридський "Реал". Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Команди виведе на поле головний арбітр із Румунії Іштван Ковач.
This time tomorrow... ✊🔴 pic.twitter.com/8wowuaDgHF— Liverpool FC (@LFC) February 20, 2023
Вболівальники з України зможуть переглянути матч "Ліверпуль" — "Реал" онлайн на медіасервісі Megogo.
Анонс матчу 1/8 ЛЧ "Ліверпуль" — "Реал"
Команда Юргена Клоппа проводить невдалий сезон і не претендує на чемпіонський титул до АПЛ. Нещодавно "червоні" вилетіли із Кубка Англії від "Брайтона". Проте можна кинути всі сили на Лігу чемпіонів, тим більше, що кадрова ситуація в команді почала налагоджуватися.
Sensational, @Alissonbecker 👏 pic.twitter.com/f0VpLY95Ca— Liverpool FC (@LFC) February 20, 2023
Ван Дейк, Фірміно та Жота повернулися до ладу. Салах, Дарвін та Гакпо забивають і роблять результативні передачі. "Ліверпуль" здобув дві перемоги поспіль з однаковим рахунком 2:0, прибравши зі шляху "Евертон" та "Ньюкасл".
"Червоні" можуть скористатися важким графіком "Реалам". Це буде вже сьомий двобій у лютому для мадридської команди. Вона встигла виграти Клубний чемпіонат світу та поступитися "Барселоні" у фіналі Суперкубка Іспанії.
🤹♂️ @Camavinga 🤹♂️— Real Madrid CF (@realmadrid) February 20, 2023
👇🆕 𝙄𝙉𝙎𝙄𝘿𝙀 𝙏𝙍𝘼𝙄𝙉𝙄𝙉𝙂 🆕👇
При цьому "Реал" не пропускав м'ячі у двох матчах поспіль. Спочатку команда Анчелотті розгромила "Ельче" (4:0), потім обіграла непоступливу "Осасуну" у Памплоні (2:0). А після "Ліверпуля" на "бланкос" чекає дербі з "Атлетіко", тож графік залишиться важким і насиченим. До того ж на "Енфілді" не зіграють Тчуамені та Кроос. Є проблеми й у Бензема.
Нагадаємо, голкіпер лондонського "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша за командою Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".
Тим часом колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко невдовзі після свого дня народження вилетів до США. Саме там українець готуватиметься до свого наступного бою.