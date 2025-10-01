Відео
Головна Спорт Нового Голланда не буде — Степанову змінили позицію

Нового Голланда не буде — Степанову змінили позицію

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 17:47
Українець Артем Степанов змінив позицію в Нюрнберзі: тепер він грає на фланзі
Артем Степанов. Фото: "Нюрнберг"

Український талант леверкузенського "Баєра" Артем Степанов, який на правах оренди виступає в "Нюрнбергу" в другій Бундеслізі, почав сезон не кращим чином. До того ж центральному нападнику, якого порівнювали з Ерлінгом Голландом, змінили позицію на полі.

Про переведення Степанова на іншу позицію повідомив порталу Club Fokus головний тренер "Нюрнберга" та легенда німецького футболу Мірослав Клозе.

Читайте також:
Артем Степанов
Артем Степанов. Фото: BILD

Нова позиція Степанова

У матчах проти "Бохума" (2:1) та "Герти" (0:3) "Нюрнберг" уперше в сезоні грав без класичного нападника, а Степанов дебютував на позиції лівого вінгера.

У грі проти "Бохума" Степанов вийшов на заміну після травми Рафаеля Лубача і несподівано зіграв на лівому фланзі.

Клозе розповів, що пробував цю роль для українця на тренуваннях і побачив, що той має хороший ривок до воріт із цієї позиції. Мирослав висловив задоволення грою українця, але зазначив, що той іноді поспішав із ривками в глибину, не чекаючи правильного моменту.

Проти "Герти" Клозе продовжив експеримент, знову випустивши Степанова на заміну на лівий фланг. Артем був активним, завдавши п’ять ударів — більше за всіх у команді, але результат не втішив і тренер його розкритикував за надмірну імпульсивність.

"Він намагається пробити стіну головою, що призводило до контратак "Герти", — зазначив тренер.

Проте Клозе заявив, що радий наявності такого гравця і хоче зробити з нього нападника світового класу.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
