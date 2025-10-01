Видео
Главная Спорт Нового Голланда не будет — Степанову изменили позицию

Нового Голланда не будет — Степанову изменили позицию

Дата публикации 1 октября 2025 17:47
Украинец Артем Степанов сменил позицию в Нюрнберге: теперь он играет на фланге
Артем Степанов. Фото: "Нюрнберг"

Украинский талант леверкузенского "Байера" Артем Степанов, который на правах аренды выступает в "Нюрнберге" во второй Бундеслиге, начал сезон не лучшим образом. К тому же центральному нападающему, которого сравнивали с Эрлингом Голландом, сменили позицию на поле.

О переводе Степанова на другую позицию сообщил порталу Club Fokus главный тренер "Нюрнберга" и легенда немецкого футбола Мирослав Клозе.

Артем Степанов
Артем Степанов. Фото: BILD

Новая позиция Степанова

В матчах против "Бохума" (2:1) и "Герты" (0:3) "Нюрнберг" впервые в сезоне играл без классического нападающего, а Степанов дебютировал на позиции левого вингера.

В игре против "Бохума" Степанов вышел на замену после травмы Рафаэля Лубача и неожиданно сыграл на левом фланге.

Клозе рассказал, что пробовал эту роль для украинца на тренировках и увидел, что тот имеет хороший рывок к воротам с этой позиции. Мирослав выразил удовлетворение игрой украинца, но отметил, что тот иногда спешил с рывками в глубину, не дожидаясь правильного момента.

Против "Герты" Клозе продолжил эксперимент, вновь выпустив Степанова на замену на левый фланг. Артем был активен, нанеся пять ударов — больше всех в команде, но результат не порадовал и тренер его раскритиковал за чрезмерную импульсивность.

"Он пытается пробить стену головой, что приводило к контратакам "Герты", — отметил тренер.

Тем не менее Клозе заявил, что рад наличию такого игрока и хочет сделать из него нападающего мирового класса.

футбол украинские легионеры (футбол) Мирослав Клозе Артем Степанов Бундеслига 2
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
