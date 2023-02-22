Мохаммед Салах назвав причину поразки від Реала до 1/8 Ліги чемпіонів

Єгиптянин встановив кілька особистих рекордів у єврокубках

Форвард англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах прокоментував поразку від мадридського "Реала" з рахунком 2:5 у першому матчі 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів.

Єгиптянин забив гол, але його команда не зуміла утримати перевагу, нагадує Marca.

30-річний Мохамед Салах у матчі 1/8 Ліги чемпіонів забив другий гол "Ліверпуля". На початку другого тайму єгиптянин скористався помилкою Тібо Куртуа і довів рахунок до 2:0. Однак після цього іспанські футболісти забили підопічні Юргена Клоппа п'ять м'ячів.

Рекорди Салаха

Мохаммед Салах довів рахунок своїм м'ячам у Лізі чемпіонів до 44. Таким чином він повторив рекорд Дідьє Дрогба, який довгий час був найкращим африканським бомбардиром цього турніру. Однак для свого досягнення Салаху знадобилося лише 78 матчів, тоді як івуарієць досяг цього показника за 92 поєдинки.

"Я завжди намагаюся пресингувати воротарів. Вчасно побачив, що Куртуа забарився. Залишалося тільки реалізувати цей момент. Після цього у нас був гарний настрій, але далі все пішло не за планом".

Практично неможливо обіграти "Реал", коли футболісти цієї команди ловлять кураж. У них виходило майже все. Але ми не здаватимемося, попереду матч-відповідь. Все може статися", — розповів Мохаммед Салах.

Перший гол "Ліверпуля" у матчі забив Дарвін Нуньєс. Результативну передачу записав на свій рахунок Мохаммед Салах. Тепер єгиптянин має 13 асистів у Лізі чемпіонів, це рекорд "Ліверпуля".

Нагадаємо, уболівальник англійського футбольного клубу "Ньюкасл" виставив свого собаку на продаж після того, як домашній вихованець з'їв квитки на важливий поєдинок.

Керівництво київського "Динамо" планує продати ще кілька зіркових футболістів клубу. Трансфери можуть відбутися вже найближчого літа. Клуб планує заробити на продажу Георгія Бущана та Миколи Шапаренка.

Колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров розповів про те, що в Україні виросли два дуже талановиті спортсмени.