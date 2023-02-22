Мохаммед Салах назвал причину поражения от Реала в 1/8 Лиги чемпионов

"Обыграть "Реал" почти невозможно": Салах прокомментировал поражение "Ливерпуля" в 1/8 Лиги чемпионов
Форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах прокомментировал поражение от мадридского "Реала" со счетом 2:5 в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.
Египтянин забил гол, но его команда не сумела удержать преимущество, напоминает Marca.
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30-летний Мохамед Салах в матче 1/8 Лиги чемпионов забил второй гол "Ливерпуля". В начале второго тайма египтянин воспользовался ошибкой Тибо Куртуа и довел счет до 2:0. Однако после этого испанские футболисты забили подопечным Юргена Клоппа пять мячей.
Рекорды Салаха
Мохаммед Салах довел счет своим мячам в Лиге чемпионов до 44. Таким образом он повторил рекорд Дидье Дрогба, который долгое время был лучшим африканским бомбардиром этого турнира. Однако для своего достижение Салаху потребовалось всего 78 матчей, тогда как ивуариец достиг этого показателя за 92 поединка.
"Я всегда стараюсь прессинговать вратарей. Вовремя увидел, что Куртуа замешкался. Оставалось только реализовать этот момент. После этого у нас было хорошее настроение, но дальше все пошло не по плану.
Практически невозможно обыграть "Реал", когда футболисты этой команды ловят кураж. У них получалось практически все. Но мы не будем сдаваться, впереди ответный матч. Все может случиться", — рассказал Мохаммед Салах.
Первый гол "Ливерпуля" в матче забил Дарвин Нуньес. Результативную передачу записал на свой счет Мохаммед Салах. Теперь у египтянина 13 ассистов в Лиге чемпионов, это рекорд "Ливерпуля".
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