Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Обстріл РФ у Дніпрі пошкодив відомий спортивний об'єкт

Обстріл РФ у Дніпрі пошкодив відомий спортивний об'єкт

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 09:04
Спортивна арена в Дніпрі постраждала під час ракетної атаки РФ
Пожежники в Дніпрі. Кадр із відео
Ключові моменти Результати ракетної атаки РФ

Українська фігуристка Софія Голіченко розповіла, що льодова арена в Дніпрі, де вона разом із партнером Артемом Даренським проходила підготовку до Олімпіади, постраждала внаслідок ранкового обстрілу міста. Інфраструктура об'єкта отримала пошкодження після удару балістичної ракети.

За словами тренера пари Ігоря Марченка, одна з ракет упала приблизно за 500 метрів від будівлі, повідомляє "Суспільне Спорт".

Реклама
Читайте також:

Тренер українських фігуристів наголосив, що саме на Арені в Дніпрі дует розпочинав підготовку до Ігор і висловив обурення участю російських спортсменів у світовому спорті на тлі подібних атак.

Ледовая арена в Днепре
Льодова арена в Дніпрі після обстрілу. Фото: instagram.com/sfffvsg/

Атака на Дніпро та Дніпропетровську область сталася вдень 24 червня. Російські війська завдали удару із застосуванням балістичного озброєння. За даними місцевої влади, загальна кількість постраждалих перевищила 200 осіб, серед яких багато загиблих.

София Голиченко
Софія Голіченко та Артем Даренський. Фото: instagram.com/sfffvsg/

Результати ракетної атаки РФ

Фігуристка уточнила, що в момент удару арена була закрита на ремонт, і, на щастя, всередині нікого не було. Проте ступінь руйнувань викликає серйозну тривогу, і наразі команда не знає, де продовжить тренування.

"На арені, на щастя, нікого не було, вона була закрита на тиждень через ремонт. Дуже пощастило. Поки невідомо, де ми будемо кататися, сподіваємося на швидке відновлення", — розповіла Голіченко.

Нагадаємо, англійський "Ньюкасл" націлився на одного з футболістів збірної України та донецького "Шахтаря".

Учасниця олімпійських ігор Юлія Левченко показала результат наполегливої роботи в спортзалі.

Парвіз Насібов поділився інформацією про те, як в українській армії ставляться до Василя Ломаченка.

У харківському "Металісті 1925" з'явиться результативний нападник "Динамо".

спорт Дніпро Фігурне катання війна в Україні ракетний удар
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації