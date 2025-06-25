Спортивна арена в Дніпрі постраждала під час ракетної атаки РФ

Пожежники в Дніпрі. Кадр із відео

Українська фігуристка Софія Голіченко розповіла, що льодова арена в Дніпрі, де вона разом із партнером Артемом Даренським проходила підготовку до Олімпіади, постраждала внаслідок ранкового обстрілу міста. Інфраструктура об'єкта отримала пошкодження після удару балістичної ракети.

За словами тренера пари Ігоря Марченка, одна з ракет упала приблизно за 500 метрів від будівлі, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Льодова арена в Дніпрі після обстрілу. Фото: instagram.com/sfffvsg/

Атака на Дніпро та Дніпропетровську область сталася вдень 24 червня. Російські війська завдали удару із застосуванням балістичного озброєння. За даними місцевої влади, загальна кількість постраждалих перевищила 200 осіб, серед яких багато загиблих.

Софія Голіченко та Артем Даренський. Фото: instagram.com/sfffvsg/

Результати ракетної атаки РФ

Фігуристка уточнила, що в момент удару арена була закрита на ремонт, і, на щастя, всередині нікого не було. Проте ступінь руйнувань викликає серйозну тривогу, і наразі команда не знає, де продовжить тренування.

"На арені, на щастя, нікого не було, вона була закрита на тиждень через ремонт. Дуже пощастило. Поки невідомо, де ми будемо кататися, сподіваємося на швидке відновлення", — розповіла Голіченко.

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