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Главная Спорт Обстрел РФ в Днепре повредил известный спортивный объект

Обстрел РФ в Днепре повредил известный спортивный объект

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Дата публикации 25 июня 2025 09:04
Спортивная арена в Днепре пострадала во время ракетной атаки РФ
Пожарные в Днепре. Кадр из видео
Ключові моменти Результаты ракетной атаки РФ

Украинская фигуристка София Голиченко рассказала, что ледовая арена в Днепре, где она вместе с партнером Артемом Даренским проходила подготовку к Олимпиаде, пострадала в результате утреннего обстрела города. Инфраструктура объекта получила повреждения после удара баллистической ракеты.

По словам тренера пары Игоря Марченко, одна из ракет упала примерно в 500 метрах от здания, сообщает "Суспільне Спорт".

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Тренер украинских фигуристов подчеркнул, что именно на Арене в Днепре дуэт начинал подготовку к Играм и выразил возмущение участием российских спортсменов в мировом спорте на фоне подобных атак. 

Ледовая арена в Днепре
Ледовая арена в Днепре после обстрела. Фото: instagram.com/sfffvsg/

Атака на Днепр и Днепропетровскую область произошла днем 24 июня. Российские войска нанесли удар с применением баллистического вооружения. По данным местных властей, общее число пострадавших превысило 200 человек, среди которых много погибших. 

София Голиченко
София Голиченко и Артем Даренский. Фото: instagram.com/sfffvsg/

Результаты ракетной атаки РФ

Фигуристка уточнила, что в момент удара арена была закрыта на ремонт, и, к счастью, внутри никого не было. Тем не менее степень разрушений вызывает серьезную тревогу, и на данный момент команда не знает, где продолжит тренировки.

"На арене, к счастью, никого не было, она была закрыта на неделю из-за ремонта. Очень повезло. Пока неизвестно, где мы будем кататься, надеемся на быстрое восстановление", — рассказала Голиченко. 

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спорт Днепр Фигурное катание война в Украине ракетный удар
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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