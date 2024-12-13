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Один із гравців Динамо став героєм матчу після поразки

13 грудня 2024 09:13
Станіслав Костюк - Редактор
Бущан став найкращим гравцем Динамо у матчі проти Реала Сосьєдада
Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: Reuters/Vincent West
Станіслав Костюк - Редактор

Поразка київського "Динамо" від іспанського "Реала" Сосьєдада в матчі Ліги Європи поставила хрест на амбіціях українського клубу пробитися у плей-офф турніру. "Біло-сині" стали першою командою, яка вибула з боротьби за участь у весняній стадії єврокубків.

Георгій Бущан став найкращим футболістом матчу з іспанцями за версією WhoScored.

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Вболівальники "Динамо" розкритикували команду за помилки в обороні та пасивну гру в Іспанії. Найменше претензій було до Назара Волошина, який намагався забити гол у ворота "Реала Сосьєдада", а також до голкіпера "Динамо".

Георгій Бущан
Бущан пропускає гол від Беккера. Фото: Reuters/Vincent West

Як зіграв Бущан

На 19-й хвилині поєдинку іспанці здобули право на пенальті. Георгій Бущан відбив м'яч після удару Мікеля Оярсабаля, але чемпіон Європи-2024 першим встиг на добивання. 

У час, що залишився до фінального свистка, Бущан ще як мінімум два рази врятував "Динамо" від гола. Він пропустив три м'ячі, але якби не голкіпер, рахунок міг би бути зовсім не пристойним.

Георгій Бущан
Оцінки за матч Фото: скріншот WhoScored

Саме Бущан був визнаний найкращим гравцем матчу. Він отримав оцінку 9,3. Для порівняння: автор дубля Мікель Оярсабаль задовольнився оцінкою 8,3.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський здивував під час післяматчевого спілкування із журналістами.

Під час поєдинку "Динамо" з "Реалом Сосьєдадом" на трибунах стадіону в Іспанії стався неприємний скандал.

Захисник збірної України Олександр Зінченко готується покинути "Арсенал" вже під час трансферного зимового вікна.

У "Поліссі" ухвалили важливе рішення щодо головного тренера команди Імада Ашура.

спорт футбол Динамо Ліга Європи Георгій Бущан Реал Сосьєдад

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Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

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