Бущан став найкращим гравцем Динамо у матчі проти Реала Сосьєдада

Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: Reuters/Vincent West

Поразка київського "Динамо" від іспанського "Реала" Сосьєдада в матчі Ліги Європи поставила хрест на амбіціях українського клубу пробитися у плей-офф турніру. "Біло-сині" стали першою командою, яка вибула з боротьби за участь у весняній стадії єврокубків.

Георгій Бущан став найкращим футболістом матчу з іспанцями за версією WhoScored.

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Бущан пропускає гол від Беккера. Фото: Reuters/Vincent West

Як зіграв Бущан

На 19-й хвилині поєдинку іспанці здобули право на пенальті. Георгій Бущан відбив м'яч після удару Мікеля Оярсабаля, але чемпіон Європи-2024 першим встиг на добивання.

У час, що залишився до фінального свистка, Бущан ще як мінімум два рази врятував "Динамо" від гола. Він пропустив три м'ячі, але якби не голкіпер, рахунок міг би бути зовсім не пристойним.

Оцінки за матч Фото: скріншот WhoScored

Саме Бущан був визнаний найкращим гравцем матчу. Він отримав оцінку 9,3. Для порівняння: автор дубля Мікель Оярсабаль задовольнився оцінкою 8,3.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський здивував під час післяматчевого спілкування із журналістами.

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