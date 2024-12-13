Бущан стал лучшим игроком Динамо в матче против Реала Сосьедада

Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: Reuters/Vincent West

Поражение киевского "Динамо" от испанского "Реала" Сосьедада в матче Лиги Европы поставило крест на амбициях украинского клуба пробиться в плей-офф турнира. "Бело-синие" стали первой командой, которая выбыла из борьбы за участие в весенней стадии еврокубков.

Георгий Бущан стал лучшим футболистом матча с испанцами по версии WhoScored.

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Болельщики "Динамо" раскритиковали команду за ошибки в обороне и пассивную игру в Испании. Меньше всего претензий к Назару Волошину, который пытался забить гол в ворота "Реала Сосьедада", а также к голкиперу "Динамо".

Бущан пропускает гол от Беккера. Фото: Reuters/Vincent West

Как сыграл Бущан

На 19-й минуте поединка испанцы получили право на пенальти. Георгий Бущан отбил мяч после удара Микеля Оярсабаля, но чемпион Европы-2024 первым успел на добивание.

В оставшееся до финального свистка время Бущан еще как минимум два раза спас "Динамо" от гола. Он пропустил три мяча, но если бы не голкипер, счет мог бы быть и вовсе не приличным.

Оценки за матч. Фото: скриншот WhoScored

Именно Бущан был признан лучшим игроком матча. Он получил оценку 9,3. Для сравнения: автор дубля Микель Оярсабаль довольствовался оценкой 8,3.

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