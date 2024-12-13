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Один из игроков Динамо стал героем матча после поражения

13 декабря 2024 09:13
Станислав Костюк - Редактор
Бущан стал лучшим игроком Динамо в матче против Реала Сосьедада
Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: Reuters/Vincent West
Станислав Костюк - Редактор

Поражение киевского "Динамо" от испанского "Реала" Сосьедада в матче Лиги Европы поставило крест на амбициях украинского клуба пробиться в плей-офф турнира. "Бело-синие" стали первой командой, которая выбыла из борьбы за участие в весенней стадии еврокубков. 

Георгий Бущан стал лучшим футболистом матча с испанцами по версии WhoScored

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Болельщики "Динамо" раскритиковали команду за ошибки в обороне и пассивную игру в Испании. Меньше всего претензий к Назару Волошину, который пытался забить гол в ворота "Реала Сосьедада", а также к голкиперу "Динамо". 

Георгий Бущан
Бущан пропускает гол от Беккера. Фото: Reuters/Vincent West

Как сыграл Бущан 

На 19-й минуте поединка испанцы получили право на пенальти. Георгий Бущан отбил мяч после удара Микеля Оярсабаля, но чемпион Европы-2024 первым успел на добивание. 

В оставшееся до финального свистка время Бущан еще как минимум два раза спас "Динамо" от гола. Он пропустил три мяча, но если бы не голкипер, счет мог бы быть и вовсе не приличным. 

Георгий Бущан
Оценки за матч. Фото: скриншот WhoScored

Именно Бущан был признан лучшим игроком матча. Он получил оценку 9,3. Для сравнения: автор дубля Микель Оярсабаль довольствовался оценкой 8,3. 

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский удивил во время послематчевого общения с журналистами. 

Во время поединка "Динамо" с "Реалом Сосьедадом" на трибунах стадиона в Испании произошел неприятный скандал

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спорт футбол Динамо Лига Европы Георгий Бущан Реал Сосьедад

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