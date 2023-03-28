Один із лідерів збірної України переніс важке захворювання

Український легіонер "Евертона" відновлюється після коронавірусу

Захисник збірної України Віталій Миколенко повільно відновлюється від наслідків тяжкого захворювання. Молодий футболіст переніс коронавірусну інфекцію.

Захворювання змусило гравця пропустити кілька матчів, але він уже повернувся до ладу, повідомив спортивний журналіст Віктор Вацко.

23-річний Віталій Миколенко перехворів на коронавірус. Про це стало відомо лише зараз. Інсайдом поділився відомий журналіст.

Що трапилося з Миколенком?

Через наслідки захворювання український футболіст пропустив кілька поєдинків. Миколенко вже повернувся на поле, проте помітно, що він ще не встиг набрати оптимальної форми.

"Миколенко дуже важко відновлюється після ковіда. Він ще не повернувся в основу "Евертона". Важко перехворів на Миколенка, не вигадуйте, що Дайч має щось проти нього. Перехворіла людина на ковід. Це стовідсоткова інформація. Вважайте, інсайд", — пояснив Віктор Вацко.

У сезоні 2022/2023 Віталій Миколенко провів за "Евертон" 27 матчів у всіх турнірах. Він отримав три жовті картки, результативними діями не відзначився.

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