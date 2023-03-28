Один из лидеров сборной Украины перенес тяжелое заболевание

Украинский легионер "Эвертона" восстанавливается после коронавируса

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко медленно восстанавливается от последствий тяжелого заболевания. Молодой футболист перенес коронавирусную инфекцию.

Заболевание заставило игрока пропустить несколько матчей, но он уже вернулся в строй, сообщил спортивный журналист Виктор Вацко.

23-летний Виталий Миколенко переболел коронавирусом. Об этом стало известно только сейчас. Инсайдом поделился известный журналист.

Что случилось с Миколенко?

Из-за последствий заболевания украинский футболист пропустил несколько поединков. Миколенко уже вернулся на поле, однако заметно, что он еще не успел набрать оптимальную форму.

"Миколенко очень тяжело восстанавливается после ковида. Он еще не вернулся в основу "Эвертона". Тяжело переболел Миколенко, не выдумывайте, что Дайч имеет что-то против него. Переболел человек ковидом. Это стопроцентная информация. Считайте, инсайд", — объяснил Виктор Вацко.

В сезоне 2022/2023 Виталий Миколенко провел за "Эвертон" 27 матчей во всех турнирах. Он получил три желтые карточки, результативными действиями не отметился.

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