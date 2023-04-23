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Один із найбільш титулованих бразильських клубів очолив педофіл

23 квітня 2023 15:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тренер бразильського Корінтіансу Кука виявився педофілом
Кука під час роботи у "Сантосі". Фото: instagram.com/santosfc
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Новим головним тренером бразильського "Корінтіанса" став Алексі Стівал на прізвисько "Кука". Кілька десятиліть тому він мав серйозні проблеми із законом в одній із європейських країн.

У Швейцарії Кука дивом уникнув покарання за звинуваченням у педофілії, повідомляє O Globo.

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Незадовільні результати бразильського "Коріантіансу" призвели до зміни тренера у клубі перед початком нового сезону. Новим наставником "Тімау" став 59-річний Кука. Він уклав контракт із клубом до кінця 2023 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кука відомий за межами Бразилії, але не в досягненнях на полі або в кріслі тренера. За ним закріпилася репутація педофіла. Інцидент зі зґвалтуванням стався у 1987 році, коли тодішньому футболісту було 24 роки.

На той час Кука грав за бразильський "Греміо". Команда мала провести поєдинок у Швейцарії. У готелі, де мешкали футболісти, Кука в компанії кількох гравців "Греміо" зустрів 13-річну дівчинку. Вона попросила гравців футболку, вони запропонували їй зайти до них у номер.

Звинувачення проти тренера

Пізніше дівчинка вийшла з номера в атрибутику "Греміо" та розповіла про все батькам. Вони звернулися до поліції і футболістів затримали, але за місяць відпустили після сплати штрафу. На першому допиті вони заявили, що не знають дівчинки. На тілі дитини було виявлено ДНК гравців. Бразильці визнали, що вступили з дівчинкою в інтимний зв'язок за взаємною згодою.

Згодом жертва зазнавала серйозних психічних розладів і намагалася покінчити життя самогубством. Швейцарське правосуддя вирішило продовжити судовий процес і в 1989 засудило Куку і його приятелів до 15 місяців в'язниці. Проте гравці вже були у Бразилії, звідки заборонено екстрадицію громадян.

За швейцарськими законами у 2004 році термін покарання минув навіть без його відбування.

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